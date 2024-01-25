«Мы не можем вмешиваться». Араухо высказал позицию игроков по отношению к Хави

Третий капитан «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что игроки уверены в своем тренере, несмотря на их вылет из Кубка Испании после поражения от «Атлетика» (2:4 ДВ).

«Будущее Хави зависит от руководства. Мы не можем вмешиваться», — сказал Араухо журналистам.

«Но поверьте мне, мы очень довольны тренером. Он нам очень помог, и мы хотим, чтобы он остался».

«Барселона», частично состоящая из игроков, которым еще не исполнилось 18, не смогла устоять на «Сан-Мамесе» и пропустила два гола от «Бильбао» в дополнительное время.

Хоть игроки, по словам Араухо, и доверяют Хави, его работа будет под серьезной угрозой, если «Барса» продолжит упускать трофеи.