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«Мы не можем вмешиваться». Араухо высказал позицию игроков по отношению к Хави

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Рональд Араухо Рональд Араухо
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Третий капитан «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что игроки уверены в своем тренере, несмотря на их вылет из Кубка Испании после поражения от «Атлетика» (2:4 ДВ).

«Будущее Хави зависит от руководства. Мы не можем вмешиваться», — сказал Араухо журналистам.

«Но поверьте мне, мы очень довольны тренером. Он нам очень помог, и мы хотим, чтобы он остался».

«Барселона», частично состоящая из игроков, которым еще не исполнилось 18, не смогла устоять на «Сан-Мамесе» и пропустила два гола от «Бильбао» в дополнительное время.

Хоть игроки, по словам Араухо, и доверяют Хави, его работа будет под серьезной угрозой, если «Барса» продолжит упускать трофеи.

14 комментариев
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Ответ ЧИКО
Сейчас новая причина нашлась… 18 летные игроки…. да они горазд лучше играют чем взрослые… на поле не чувствуется, что команда и тренер сложенно действуют. Такое ощущение, что или команда не понимает, что тренер говорит, или то что тренер говорит, не оправдывает. Очень печально, но мне кажется и то, и это…. команда играет спонтанно, как получится. Нет никакой тренерской задумки или отработанных действии. Даже стандарты разыгрываются на удачу, а вдруг наши подберут. Потому и команда теряется, когда противник сопоставляет глубокую защиту или активный прессинг. Игра идёт на индивидуальных навыках игроков, чем они не очень то одарены.. Уже любая команда знает как выиграть у Барсы. Надо немного поджать на. короста и всё, команда сама развалится… или дать шанс выть и врерёд на один гол, то команда. ама перейдёт на игру по сохранению счёта, а там монотип нажимать…. Как бы обидно мне не было, это не какая-то глобальная проблема клуба, есть и по серьёзнее проблемы, эта безалаберность и беспомощность команды, которая в принципе не слабая по составу… До конца этого сезона пусть играют молодые, чтоб наиграться, а в следующем сезоне всё надо менять РАДИКАЛЬНО!!! Всё это переходит в сплошной маразм…..
Схемы Анчелотти тоже не видно, то Бенз вынес вперёд ногами, то Джуд тащит, то Вини когда заканчивает клоунаду и танцы ну иногда судьи (как у всех иногда)
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+3
Сейчас новая причина нашлась… 18 летные игроки…. да они горазд лучше играют чем взрослые… на поле не чувствуется, что команда и тренер сложенно действуют. Такое ощущение, что или команда не понимает, что тренер говорит, или то что тренер говорит, не оправдывает. Очень печально, но мне кажется и то, и это…. команда играет спонтанно, как получится. Нет никакой тренерской задумки или отработанных действии. Даже стандарты разыгрываются на удачу, а вдруг наши подберут. Потому и команда теряется, когда противник сопоставляет глубокую защиту или активный прессинг. Игра идёт на индивидуальных навыках игроков, чем они не очень то одарены.. Уже любая команда знает как выиграть у Барсы. Надо немного поджать на. короста и всё, команда сама развалится… или дать шанс выть и врерёд на один гол, то команда. ама перейдёт на игру по сохранению счёта, а там монотип нажимать…. Как бы обидно мне не было, это не какая-то глобальная проблема клуба, есть и по серьёзнее проблемы, эта безалаберность и беспомощность команды, которая в принципе не слабая по составу… До конца этого сезона пусть играют молодые, чтоб наиграться, а в следующем сезоне всё надо менять РАДИКАЛЬНО!!! Всё это переходит в сплошной маразм…..
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Ответ predMBAPPE
А кого на его место? Симеоне с зп 40 млн?)
Флик сидящий без работы шутка какая-то,что ли?))
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Ответ Гласящий Истину!
То-есть лучше разгромные проигрыши всем и вся с Хави, но с "правильной" философией, чем Флик с "другой" философией?)))
Эти люди уже затаились в ожидании очередного Сетьена или тренера из дубля
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Чемодан - вокзал - Катар!
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Ответ Гласящий Истину!
Чемодан - вокзал - Катар!
А кого на его место? Симеоне с зп 40 млн?)
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Ответ Бронислав Каминский
Флик сидящий без работы шутка какая-то,что ли?))
Рассмешил, Флик и Барса - две разные философии
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Ответ Cristian Turcan
Рассмешил, Флик и Барса - две разные философии
Поставит крутой вертикальный футбол с прессингом)Нафиг эту тухлую фисофию,которая работает лишь на бумаге или только в руках одного-двух тренеров типа Пепа
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Ответ Бронислав Каминский
Эти люди уже затаились в ожидании очередного Сетьена или тренера из дубля
Именно!
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Ответ predMBAPPE
Схемы Анчелотти тоже не видно, то Бенз вынес вперёд ногами, то Джуд тащит, то Вини когда заканчивает клоунаду и танцы ну иногда судьи (как у всех иногда)
схема Анчелотти была видна в финале суперкубка
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