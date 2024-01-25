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«Он будет играть важную роль». Хави объяснил, почему Витор Роке остался на скамейке запасных в матче против «Атлетика»

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«Нам нужен был более прямолинейный футбол, поэтому на поле вышел Гиу, а не Витор Роке», — объяснил Хави журналистам после поражения от «Атлетика» со счетом 2:4, положившего конец пути «Барсы» в Кубке Испании.

«Витор будет играть важную роль, он будет получать минуты. Он очень молод, ему 18 лет. К него есть качества, которые могут нам очень помочь».

Роке не сыграл ни одной минуты против «Бильбао», несмотря на то, что в прошлом матче с «Бетисом» он хорошо проявил себя.

Вместо него в конце игры на поле вышел Марк Гиу, и у него были шансы увеличить счет, однако команда Эрнесто Вальверде не позволила ему этого.

6 комментариев
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Лучше б Феррара заменил
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Может Роке не поклонился Хави,когда пртлетел в Барселону? Иначе не понимаю почему из кожи вон лезли,чтобы он пришел в январе,а играет пшек один фиг. Дайте парню проявить себя,пусть почувствует доверие и раскрепостится.
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Ответ Hella black
Спокойствие Хави до добра не доведет
😁😁😁
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