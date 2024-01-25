«Он будет играть важную роль». Хави объяснил, почему Витор Роке остался на скамейке запасных в матче против «Атлетика»

«Нам нужен был более прямолинейный футбол, поэтому на поле вышел Гиу, а не Витор Роке», — объяснил Хави журналистам после поражения от «Атлетика» со счетом 2:4, положившего конец пути «Барсы» в Кубке Испании.

«Витор будет играть важную роль, он будет получать минуты. Он очень молод, ему 18 лет. К него есть качества, которые могут нам очень помочь».

Роке не сыграл ни одной минуты против «Бильбао», несмотря на то, что в прошлом матче с «Бетисом» он хорошо проявил себя.

Вместо него в конце игры на поле вышел Марк Гиу, и у него были шансы увеличить счет, однако команда Эрнесто Вальверде не позволила ему этого.