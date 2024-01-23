Витор Роке долго общался с игроком «Бетиса» после матча. Рассказываем о старом знакомом новичка «Барсы»

«Барселона» со счетом 4:2 обыграла «Бетис» в 21-м туре Ла Лиги. На 63-й минуте матча Хави заменил Левандовского на Витора Роке. Новичку «блауграны», к сожалению, не удалось отметиться результативными действиями. В добавленное время бразилец получил желтую.

После игры Роке какое-то время сидел у входа в подтрибунку с защитником «Бетиса» – Абнером Сантосом.

Сантос и Роке знакомы давно. Когда-то они вместе выступали за «Атлетико Паранаэнсе». За бразильский клуб игроки выходили вместе в 28-ми матчах.

Абнер старше Роке на 5 лет. В 2022 году он перебрался в «Бетис», за который успел провести 37 матчей и отдать один ассист. Сантос провел на поле все 90 минут матча с «Барсой», но своей игрой впечатлить не сумел.

Как думаете, о чем общались бразильцы после игры?