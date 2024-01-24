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Однажды Ферран Торрес заявил, что может конкурировать с Мбаппе и Холандом. А как получается в этом сезоне?

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Сравним самый очевидный показатель.

«Думаю, что мог бы конкурировать и с Холандом, и с Мбаппе», − заявил Ферран Торрес в начале 2022 года, когда только начинал карьеру в «Барселоне».

С тех пор у испанца многое шло не так, но нынешний сезон − исключение. 23-летний футболист действительно стал опаснее у чужих ворот.

Можно ли сравнить его с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе в этом сезоне? Пока точно нет:

− Холанд: 19 голов в 22 матчах;

− Мбаппе: 28 голов в 26 матчах;

− Ферран Торрес: 11 голов в 29 матчах.

Можно также сравнить их по показателю «время на гол», но и здесь испанец не на высоте:

− Холанд: гол за каждые 99 минут;

− Мбаппе: гол за каждые 80 минут;

− Ферран: гол за каждые 139 минут.

Не стоит забывать, что Ферран Торрес − не классический форвард, а большую часть карьеры провел в роли вингера. В этом сезоне испанец просто зверь. Он занимает 6 место в Ла Лиге по показателю «гол за 90 минут» и 9 место в списке игроков Ла Лиги с наибольшим количеством голов без учета пенальти.

10 комментариев
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С учётом пенальти на первых строчках всегда игроки Реала))
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Если ему давать столько же моментов как Холланду или всю игру вести через него как Мбаппе то если не рядом то как минимум будет к ним очень близко. Играет он хорошо
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Один матч за сезон не показатель пусть сегодня покажет на что он способен
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Ребят это Холланд и Мбаппе когда сказали что The best,ЗМ Лео "выиграл честно
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думаю Хави сажмёт свои бусиницы(яйца)в кулак и посадит поляка на банку ,а Торреса в основу ,то может он забьёт к концу сезона голов 25
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Думаю если сменят тренера у барсы, Торесс исчезнет
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А можно сравнивать Москвич с Феррари? Патек Филипп с Славой, F-35 с Су-35, Кузнецова с Фордом, Атлант с Бош?
Ферран - столб в штрафной, в который в прошлом матче, трижды удачно попал мяч и отлетел в ворота...
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