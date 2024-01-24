FC Barcelona
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Известная минимальная цель Хави на этот сезон. Тренеру нужно заручиться поддержкой руководства «Барсы»

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Кубковая встреча с «Атлетиком» в «Барселоне» расценивается, как важнейшая игра сезона. Этот матч имеет больший вес, чем минувший финал Суперкубка Испании, пишет As.

По данным издания, клуб трезво оценивает возможности команды Хави и ставит перед тренером минимальную цель – победа в Кубке. Поскольку «Атлетико» выбил из соревнования «Реал», в турнире у «Барсы» будет на одного конкурента меньше. Завоевание трофея станет козырем Хави в переговорах о продлении контракта с «блауграной».

Но победа в Кубке должна быть усилена другими факторами, если тренер хочет получить одобрение на всех уровнях клуба. Команде необходимо показать хорошие результаты в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Как утверждает As, в испанском первенстве «Барса» по итогам сезона должна попасть в зону ЛЧ. В главном клубном турнире от «блауграны» требуют пройти по турнирной таблице как можно дальше. Каталонцы встретятся с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как думаете, сколько трофеев завоюет «Барселона» в сезоне 2023/24?

2 комментария
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ну так и сам Кубок имеет большую ценность чем Суперкубок
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Пройти как можно дальше в лч...интересно,1/4 финала будет удовлетворительным результатом для боссов? Задача в ла лиге удручает вообще) если еще и умудриться не попасть в зону лч,то сразу распускать команду и в сегунду смело отправлять можно.
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