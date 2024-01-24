FC Barcelona
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«Будет трудно, но мы справимся». Лапорта не согласен с Хави, что «Барса» не сможет выиграть Ла Лигу в этом сезоне

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова Хави о том, что победа в Ла Лиге почти невозможна для клуба в этом сезоне.

«После первого тура я уже говорил, что в этом сезоне будет невероятно трудно выиграть Ла Лигу. Я подтверждаю эти слова.

Я всегда согласен с тем, что говорит Хави, но я также хочу добавить, что, хоть нам и будет очень трудно, но мы выиграем титул, потому что я убежден, что «Барса» справится и будет достаточно сильной, чтобы бороться за победу», - заявил Лапорта.

Напомним, что «Барселона» на 8 очков отстает от лидеров Ла Лиги - «Жироны». У каталонцев остается матч в запасе. «Реал Мадрид» опережает сине-гранатовых на 7 очков.

3 комментария
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Сможем или нет узнаем после 38 тура) а пока ждём побед и без травм 💪🏻
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Нужно выйграть Лигу чемпионов хотя бы чтобы 2024 уйти красиво
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