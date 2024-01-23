«Платят судьям годами»: «Реал» ответил Хави за комментарии по поводу судейства Ла Лиги
Менеджер «Барселоны» Хави подверг критике стандарты судейства в Ла Лиге после того, как «Реал Мадрид» недавно одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:2, указывая на то, что его команде будет сложно выиграть чемпионат, если «Лос Бланкос» продолжит получать благосклонность от судей.
Что ж, похоже, это действительно задело "Бланкос", чей медиа-канал (RMTV) ответил на его комментарии.
Говоря о недавних комментариях босса «Барсы», телевизионный директор издания сказал: «Любопытно, что Хави находит странные вещи, которые происходят в Ла Лиге, и ему кажется нормальным, что практически на протяжении всей его карьеры, в течение 20 лет, его клуб платил вице-президенту судей около 8 миллионов евро.
«В течение 20 лет. Это в общей сложности, как мы подсчитали, 600 игр за карьеру Хави Эрнандеса как игрока «Барселоны» с соответствующими титулами.
Это не мы говорим, это говорит судья, прокурор, Гражданская гвардия... Эти 600 игр находятся под подозрением. Это реальность. Вашему клубу предъявлено обвинение. Весь период, в течение которого Хави был игроком «Барселоны», расследуется».
Это раскопки по «делу Негрейры», в котором «Барса» находится под следствием по обвинению в том, что она якобы платила высокопоставленному арбитру в 2016-2018 годах.
Первый матч с Арсеналом в 2010 (неназваченный пенальти в ворота Арсенала, пенальти и прямая красная Пуйолю за то, Фабрегас сам на него упал), потом против Интера (оффсайд Милито, нарушение Снейдера в своей штрафной, украденный гол Кркича дабы Барса не сыграла в финале на Бернабеу), не назначенные пенальти в прошлом сезоне в том числе вновь против Интера. Не говоря уже о том легендарном цирке в пользу Реала, когда они выигрывали едва ли не каждый титул ЛЧ. Да и то противостояние проимв Челси в 2009, где в первом матче иипили Барсу, а в ответной игре Эвребе жутко косячил в обе стороны.
Реал Мадрид - организация очень закомплексованных людей, которая не может смириться с реальностью и ищет админ ресурс для поддержки, а то и гарантии результата.
Ты сам доказал свой неутешительный диагноз, а вас беда приписывать другим то, чем больны сами)
В правилах написано было тогда, что после свистка бить нельзя. Он пробил - получил карточку, так же, как это происходит со снятием футболок во время матча. То, что он не слышал - это сказки или же сугубо его проблемы)
Народная мудрость такова, и ей есть за что доверять
П.С. В общем, и в лес ходить не стоит, понятно кто и кому платит годами...