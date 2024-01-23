«Платят судьям годами»: «Реал» ответил Хави за комментарии по поводу судейства Ла Лиги

Менеджер «Барселоны» Хави подверг критике стандарты судейства в Ла Лиге после того, как «Реал Мадрид» недавно одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:2, указывая на то, что его команде будет сложно выиграть чемпионат, если «Лос Бланкос» продолжит получать благосклонность от судей.

Что ж, похоже, это действительно задело "Бланкос", чей медиа-канал (RMTV) ответил на его комментарии.

Говоря о недавних комментариях босса «Барсы», телевизионный директор издания сказал: «Любопытно, что Хави находит странные вещи, которые происходят в Ла Лиге, и ему кажется нормальным, что практически на протяжении всей его карьеры, в течение 20 лет, его клуб платил вице-президенту судей около 8 миллионов евро.

«В течение 20 лет. Это в общей сложности, как мы подсчитали, 600 игр за карьеру Хави Эрнандеса как игрока «Барселоны» с соответствующими титулами.

Это не мы говорим, это говорит судья, прокурор, Гражданская гвардия... Эти 600 игр находятся под подозрением. Это реальность. Вашему клубу предъявлено обвинение. Весь период, в течение которого Хави был игроком «Барселоны», расследуется».

Это раскопки по «делу Негрейры», в котором «Барса» находится под следствием по обвинению в том, что она якобы платила высокопоставленному арбитру в 2016-2018 годах.