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«Платят судьям годами»: «Реал» ответил Хави за комментарии по поводу судейства Ла Лиги

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Менеджер «Барселоны» Хави подверг критике стандарты судейства в Ла Лиге после того, как «Реал Мадрид» недавно одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:2, указывая на то, что его команде будет сложно выиграть чемпионат, если «Лос Бланкос» продолжит получать благосклонность от судей.

Что ж, похоже, это действительно задело "Бланкос", чей медиа-канал (RMTV) ответил на его комментарии.

Говоря о недавних комментариях босса «Барсы», телевизионный директор издания сказал: «Любопытно, что Хави находит странные вещи, которые происходят в Ла Лиге, и ему кажется нормальным, что практически на протяжении всей его карьеры, в течение 20 лет, его клуб платил вице-президенту судей около 8 миллионов евро.

«В течение 20 лет. Это в общей сложности, как мы подсчитали, 600 игр за карьеру Хави Эрнандеса как игрока «Барселоны» с соответствующими титулами.

Это не мы говорим, это говорит судья, прокурор, Гражданская гвардия... Эти 600 игр находятся под подозрением. Это реальность. Вашему клубу предъявлено обвинение. Весь период, в течение которого Хави был игроком «Барселоны», расследуется».

Это раскопки по «делу Негрейры», в котором «Барса» находится под следствием по обвинению в том, что она якобы платила высокопоставленному арбитру в 2016-2018 годах.

 

30 комментариев
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Сливочные болтуны
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Зацепило как Реал то, значит правду сказали
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Юмористический медиа-канал сливочных. Без всяких доказательств орут на весь мир. А игру рма с Альмерией все видели воочию.
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Когда Барса была на пике в 10х годах им помощь от судей не нужна была,они раскатывали играюче всех и вся. И это было вплоть до конца карьеры Хави в футболке Барсы,который в последний вагон еще один лч закинул. И кстати именно костяк игроков Барселоны принес титулы сборной Испании. Помню цитату Эрика Кантоны: "чемпионат мира 2010 выйграла Барселона,а не Испания".
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+6
Ответ TumanBay
Когда Барса была на пике в 10х годах им помощь от судей не нужна была,они раскатывали играюче всех и вся. И это было вплоть до конца карьеры Хави в футболке Барсы,который в последний вагон еще один лч закинул. И кстати именно костяк игроков Барселоны принес титулы сборной Испании. Помню цитату Эрика Кантоны: "чемпионат мира 2010 выйграла Барселона,а не Испания".
Более того, о том, как той Барселоне препятствовали не принято говорить.
Первый матч с Арсеналом в 2010 (неназваченный пенальти в ворота Арсенала, пенальти и прямая красная Пуйолю за то, Фабрегас сам на него упал), потом против Интера (оффсайд Милито, нарушение Снейдера в своей штрафной, украденный гол Кркича дабы Барса не сыграла в финале на Бернабеу), не назначенные пенальти в прошлом сезоне в том числе вновь против Интера. Не говоря уже о том легендарном цирке в пользу Реала, когда они выигрывали едва ли не каждый титул ЛЧ. Да и то противостояние проимв Челси в 2009, где в первом матче иипили Барсу, а в ответной игре Эвребе жутко косячил в обе стороны.
Реал Мадрид - организация очень закомплексованных людей, которая не может смириться с реальностью и ищет админ ресурс для поддержки, а то и гарантии результата.
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Ответ Пацанчик реальный
Ну а про закомплексованность лучше бы вообще молчал,у всей Каталонии комплекс вечных жертв,который передается всем рИчажным по всему миру!
удаление чистое, Мотта ударил прямо в лицо - не как Пепе который схватился за лицо и завалился как эксклимент, когда Фабрегас погладил его шею. У удара Мотты тоже удар не был нокаутирующим, Бускетс в этом спалился глупо, не как сливочные профессионалы, но удар был, удар в лицо - это красная карточка. Можно критиковать Бускетса за переигрывание, но красная чистая))
Ты сам доказал свой неутешительный диагноз, а вас беда приписывать другим то, чем больны сами)
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+3
Ответ Пацанчик реальный
Кто вы рИчажный?ты думаешь я болельщик Реала?ты думаешь я когда говорю о комплексы «мы жертвы» у всей Каталонии я о каких-то эфемерных вещах говорю?
подписан на тег Реала,почти каждый второй комментарий под постом про Реал, ты думаешь тут все такие не****звитые как ты чтобы в такой п****ж поверить?
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гол действительно был забит рукой, плечом сложно нанести такой удар
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Успех достигнуты любыми недозволенными путями, это только статистика и запись в истории. НО!!! никакого уважения и восхищения не вызывает. Реал сильная команда. Его игра и стремление к победе достойна уважения, вот только действия его Президента, который омрачает эти достоинства, вызывает отвращения!!!! Никому в мире футбола не удавалось проводить такие грязные махинации как Пересу! В истории очень много примеров, как Перес решал вопросы самыми жульническими путями…. Если Реал проигрывает матч или турнир, нет никаких проблем, от этого команда уважения не теряет, но то что происходит за пределами поля, в кабинете начальства, это просто Грязь. Да, Руководители Барсы платили человеку из судейского корпуса, но он не был судей и влияния на судьей не имел. Пока неизвестно за что платили. Если докажут, что эти платежи были направлены на грязные дела, то и этим Руководителям Барсы нет пощады, они тоже грязные, но если платили по другим каким-то соображениям, то они просто тупые. Мне кажется, что эти оплаты были направлены на высасывание сумм из бюджета клуба в целях личной выгоды, а значит эти люди подлые и тупые предатели клуба, они должны быть наказаны. Мне жалко клуб, во главе которых, пролезают такие нечистые люди. То что творит Перес, это безнаказанный беспредел… Он пошёл против всего футбольного мира и думаю добром не закончит. Матч с Алмерией, это позор и ничтожества. Все, во всем мире это увидели, кроме Переса и его соратников…. Провокатора Винисиуса в том числе….Поживём-увидим что будет дальше….всему наступает конец….
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Ну да мадридитсы читсы они не когда не покупали судью только своим напорством стремлением выигрывали всё, а кто их будет обвинят Королевский же клуб не кто не посмеет их обвинит в подкупе они чистно выигрывают .
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Ответ Ислам Кясов
Более того, о том, как той Барселоне препятствовали не принято говорить. Первый матч с Арсеналом в 2010 (неназваченный пенальти в ворота Арсенала, пенальти и прямая красная Пуйолю за то, Фабрегас сам на него упал), потом против Интера (оффсайд Милито, нарушение Снейдера в своей штрафной, украденный гол Кркича дабы Барса не сыграла в финале на Бернабеу), не назначенные пенальти в прошлом сезоне в том числе вновь против Интера. Не говоря уже о том легендарном цирке в пользу Реала, когда они выигрывали едва ли не каждый титул ЛЧ. Да и то противостояние проимв Челси в 2009, где в первом матче иипили Барсу, а в ответной игре Эвребе жутко косячил в обе стороны. Реал Мадрид - организация очень закомплексованных людей, которая не может смириться с реальностью и ищет админ ресурс для поддержки, а то и гарантии результата.
По факту реал заслуженно выйграл только последний свой лч,согласен. До полуфиналов редко попадались серьёзные соперники,а когда попадались подалючался Перес) пусть это все примитивно звучит,но только слепой этого не видел.
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
сливочный засланец, таких как он к Барселоне и близко подпускать нельзя, так же, как администрацию Реала к судейскому корпусу
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Ответ Пацанчик реальный
Или тебе еще напомнить про «чудо» удаление Ван Перси в матче с Арсеналом?когда удалили за удар после свистка!или про полуфинал Барселона-Реал,когда Дани Алвес так орал и кульбиты крутил,будто Пепе ему ногу оторвал,а на повторе видно,что его даже не задели!рИчажный,что это то не вспоминаешь?!
Пепе во-первых стоит сдерживать свои инстинкты и не лететь прямой ногой. Дани Алвеса это не оправдывает, но против Пепе не считается) Ди Мария, Педро и Бускетс тоже в том матче проявили актёрские навыки, но никакой выгоды командам это непринесло.
В правилах написано было тогда, что после свистка бить нельзя. Он пробил - получил карточку, так же, как это происходит со снятием футболок во время матча. То, что он не слышал - это сказки или же сугубо его проблемы)
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Ответ TumanBay
По факту реал заслуженно выйграл только последний свой лч,согласен. До полуфиналов редко попадались серьёзные соперники,а когда попадались подалючался Перес) пусть это все примитивно звучит,но только слепой этого не видел.
Во во, и то когда Вальверде простреливал на Винисиуса мяч чиркнул по ноге Бензема, находившегося в оффсайде
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Ответ Пацанчик реальный
рИчажный,что ты несешь??!!!Тебе напомнить о симуляции Бускетса,после которой Тьяго Мотту удалили??!!Что-то эти моменты не вспоминаешь!Типичный рИчажный,который только может что ныть и вспоминать про несправедливые моменты в пользу своей команды,а про другое мы забываем,этого не было!
если ошибки были в обе стороны то зачем то зачем говорить о подкупе судей со стороны Барсы?
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Ответ predMBAPPE
если ошибки были в обе стороны то зачем то зачем говорить о подкупе судей со стороны Барсы?
Кто говорил о подкупе судей конкретно в том матче?Чувак сказал,что было предвзятое судейство в пользу Интера в том матче,я привел ему доводы,доказывающие его неправоту!где ты тут увидел слова про подкуп судей?
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Ответ Вячеслав Новиков
Зацепило как Реал то, значит правду сказали
корпус клубного ТВ Реала горит уже 2е суток)
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Ответ Пацанчик реальный
А еще я подписан на кучу других тегов,что дальше то?Реал мне симпатичен как команда,но мой любимый клуб это Челси!а то что тут 80% новостей касается Реала и Барселоны,так это не от меня зависит!
Ну сам подумай - подписан значит этому клубу как минимум симпатизируешь ( про это ты сам написал ), значит желаешь победы ( а это уже как минимум считать тебя болельщикам ). А про 80 % ну это слишком преувеличено сколько новостей выходят про Баварию, ПСЖ, Клубы Серии А, Клубы АПЛ ( твой любимый Челси кстати один из самых " новостных клубов " ), к тому же отдельные взяты игроки, такие как Месси и Роналду и так же другие новости спорта выходящее на спортсе, так что про Реал с Барселоной новостей выходят ну максимум процентов 15, так что признай братан ты так много пишешь потому что болеешь за Реал ( может и не самый любимый клуб )
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Ответ CopaAmerica
гол действительно был забит рукой, плечом сложно нанести такой удар
а локтем был забит защитник Альмерии чуть ранее
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Ответ Темирлан Шаваев
подписан на тег Реала,почти каждый второй комментарий под постом про Реал, ты думаешь тут все такие не****звитые как ты чтобы в такой п****ж поверить?
А еще я подписан на кучу других тегов,что дальше то?Реал мне симпатичен как команда,но мой любимый клуб это Челси!а то что тут 80% новостей касается Реала и Барселоны,так это не от меня зависит!
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Ответ Ислам Кясов
Пепе во-первых стоит сдерживать свои инстинкты и не лететь прямой ногой. Дани Алвеса это не оправдывает, но против Пепе не считается) Ди Мария, Педро и Бускетс тоже в том матче проявили актёрские навыки, но никакой выгоды командам это непринесло. В правилах написано было тогда, что после свистка бить нельзя. Он пробил - получил карточку, так же, как это происходит со снятием футболок во время матча. То, что он не слышал - это сказки или же сугубо его проблемы)
Ахахахахахахахахахахха,а че ты эти моменты не вчпоминал,когда о какой-то несправедливости писал?
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Ответ Ислам Кясов
Сливочные болтуны
Комментарий удален модератором
В принципе хорошо известно кто громче всех всех кричит "Держите вора!"
Народная мудрость такова, и ей есть за что доверять
П.С. В общем, и в лес ходить не стоит, понятно кто и кому платит годами...
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тёмный лес
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Этот "RMTV" - это мем года.
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