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«Барселоне» нужно усилить полузащиту, но на трансфер денег нет. Что делать?

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Январское трансферное окно близится к финалу. Впереди 10 дней, которые определят составы команд на остаток сезона.

«Барселона» уже усилилась в этом месяце, добавив в заявку Витора Роке. Новые трансферы маловероятны, но есть несколько позиций для усиления.

По слухам, Хави попросил руководство «Барселоны» подписать нового полузащитника, чтобы закрыть позицию Гави. Рассматривается даже вариант с арендой: Кэлвин Филлипс, Ло Чельсо и Алеиш Гарсия - среди вариантов.

Еще один способ - отзыв из аренды.

«Барселона» может вернуть одного из отданных в аренду футболистов, чтобы усилить скамейку запасных.

Единственный полузащитник, который подходит на эту роль - Пабло Торре. Он проводит великолепный сезон в «Жироне», помогая клубу бороться за титул. Одна проблема - Торре не опорный полузащитник, и поэтому он не сможет заменить Гави.

7 комментариев
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Ничего не делать, выпускать молодёжь и что будет то будет, а молодёжь у нас таллантливая🔥👍🏻
+2
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+2
Ответ predMBAPPE
Ничего не делать, выпускать молодёжь и что будет то будет, а молодёжь у нас таллантливая🔥👍🏻
Профильного полузащитника такого нет, нельзя бесконечно вытаскивать детей и считать что все из них на уровне Ямаля, Бальде и Кубарси
+2
0
+2
Гави не опорник
+1
0
+1
Ответ yulay
Профильного полузащитника такого нет, нельзя бесконечно вытаскивать детей и считать что все из них на уровне Ямаля, Бальде и Кубарси
Всё же лучше чем Ромеу или технарь)
+2
-1
+1
Ответ yulay
Профильного полузащитника такого нет, нельзя бесконечно вытаскивать детей и считать что все из них на уровне Ямаля, Бальде и Кубарси
ни Касадо ни Гарридо ещё толком не видели
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Ответ Алекс Самойлов
ни Касадо ни Гарридо ещё толком не видели
мне достаточно того, что их каждый день видит Хави. Он регулярно дает практику молодым, только в этом году ввел в состав Ямаля, Кубарси, Форта, Фермина, Гиу. Много слышу про Кассадо, но раз ГТ не выпускает его даже при эпидемии травм, значит тот просто не готов.
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Ответ alan77
Гави не опорник
да, чистый бокс
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