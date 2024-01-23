«Барселоне» нужно усилить полузащиту, но на трансфер денег нет. Что делать?

Январское трансферное окно близится к финалу. Впереди 10 дней, которые определят составы команд на остаток сезона.

«Барселона» уже усилилась в этом месяце, добавив в заявку Витора Роке. Новые трансферы маловероятны, но есть несколько позиций для усиления.

По слухам, Хави попросил руководство «Барселоны» подписать нового полузащитника, чтобы закрыть позицию Гави. Рассматривается даже вариант с арендой: Кэлвин Филлипс, Ло Чельсо и Алеиш Гарсия - среди вариантов.

Еще один способ - отзыв из аренды.

«Барселона» может вернуть одного из отданных в аренду футболистов, чтобы усилить скамейку запасных.

Единственный полузащитник, который подходит на эту роль - Пабло Торре. Он проводит великолепный сезон в «Жироне», помогая клубу бороться за титул. Одна проблема - Торре не опорный полузащитник, и поэтому он не сможет заменить Гави.