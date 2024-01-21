FC Barcelona
Блог

«Он по-прежнему будет важен для нас». Хави объяснил причину замены Левандовского на 63-й минуте матча с «Бетисом»

Барселона Барселона
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Клубы Клубы
Витор Роке
Футбол Футбол

«Я заменил его [Левандовски], потому что нам нужен был кто-то, кто будет забегать за спины соперников. Витор Роке особенно хорошо умеет это делать, поэтому именно его и стоило выпустить.

Это был тактический ход, не предназначенный для того, чтобы кого-то выделить. Левандовски по-прежнему будет важен для нас», — сказал Хави журналистам после победы над «Бетисом» (4:2).

Хави заменил Роберта Левандовски на Витора Роке уже на 63-й минуте — это была первая замена в составе «Барсы». Он не нанес ни одного удара по воротам и стал единственным игроком каталонцев, получившим прочерк вместо оценки от Marca.

Бразильский нападающий тоже не отметился результативными действиями, но после ухода Роберта исход матча решили Жоау Феликс и Ферран Торрес, забившие на 90-й и 92-й минутах.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну не скажет же он в интервью, что роберт полено и требуется деревообработка. Конечно будет много похвалы и рассказов как он важен, до тех пор пока его не купят арабы.
+5
-1
+4
Самое главное победу добились
+3
-1
+2
Аль-Ктонибудь пожалуйста дайте за него хотя бы 30ку чтобы хоть кого-то зарегистрировать)
+2
0
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Не думаю, что при первой возможности Барса продаст Лёву арабам, потому что: 1) Левандовски в форме с — очень даже хороший нападающий 2) Вероятно, то, что Роберт якобы растворяется на поле — как раз задумка Хави, где он жертвует центральным нападающим в угоду вингерам 3) Лёва — это маркетинговое лицо Барсы, у него огромная фан-база как минимум поляков, которая приносит немалый доход клубу
ты видал на стадионах много людей в футболках с Левандовски?
+1
0
+1
Ответ бенедикт
Пользы от Левандовски немного было, но, правды ради, от его сменщика Роке, аж никак не больше. Разница в том, что когда Роберт на поле, защитники соперника больше напряжены и понимают, что парень он опасный, а потому не могут его игнорировать. И если даже он не забивает, то в напряжении держит... хотя, конечно, хотелось бы большего.
Лёва на закате карьеры, Роке же очень молод и ему нужно давать минуты понять игру Барсы и вкатиться в игровой темп
+1
0
+1
аааа
0
0
0
Пользы от Левандовски немного было, но, правды ради, от его сменщика Роке, аж никак не больше. Разница в том, что когда Роберт на поле, защитники соперника больше напряжены и понимают, что парень он опасный, а потому не могут его игнорировать. И если даже он не забивает, то в напряжении держит... хотя, конечно, хотелось бы большего.
0
0
0
А что объяснятся надо? может ещё и извинится? Левандовский был хорош, когда невозможные голы забивал, а если в каждом матче он мажет самые реальные моменты, значит этого Левандовского надо заменить… я вообще в начале второго тайма его заменил бы…. Никто не может быть важным, если у команды нет пользы от него…. может к тактике Чави он не может пристроится… надо, чтоб подавали ему как в Баварии, а здесь не так… но не подают, потому, что его нет на своём месте, а когда получает, мажет…. вон вчера Ферран, именно его работу и сделал…. а посмотрите где находился Лева, при голах…..
0
0
0
Нет, не важен.
0
0
0
Ответ Alexander Sragovich
Лёва на закате карьеры, Роке же очень молод и ему нужно давать минуты понять игру Барсы и вкатиться в игровой темп
Всё это так, возражений нет, но после приобретения Роке здесь царил неописуемый восторг- купили чуть ли не готовую суперзвезду... по факту же, мы видим игрока из разряда "так себе". Понимаю, что нужно привыкнуть к стилю, но останавливать мяч он должен даже в пьяном состоянии, а вот этого я и не увидел. Но выводов не делаю- пока только сомнения.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий