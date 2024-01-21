«Он по-прежнему будет важен для нас». Хави объяснил причину замены Левандовского на 63-й минуте матча с «Бетисом»

«Я заменил его [Левандовски], потому что нам нужен был кто-то, кто будет забегать за спины соперников. Витор Роке особенно хорошо умеет это делать, поэтому именно его и стоило выпустить.

Это был тактический ход, не предназначенный для того, чтобы кого-то выделить. Левандовски по-прежнему будет важен для нас», — сказал Хави журналистам после победы над «Бетисом» (4:2).

Хави заменил Роберта Левандовски на Витора Роке уже на 63-й минуте — это была первая замена в составе «Барсы». Он не нанес ни одного удара по воротам и стал единственным игроком каталонцев, получившим прочерк вместо оценки от Marca.

Бразильский нападающий тоже не отметился результативными действиями, но после ухода Роберта исход матча решили Жоау Феликс и Ферран Торрес, забившие на 90-й и 92-й минутах.