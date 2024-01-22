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«Мы не можем никого подписать». Хави объяснил, почему решил довериться двум 16-летним игрокам в матче против «Бетиса»

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Хави признает, что отсутствие у «Барсы» финансовых возможностей для подписания новых игроков является причиной того, что клуб доверяет воспитанникам академии больше, чем когда-либо.

«Мы должны рассчитывать на этих молодых игроков из-за финансового положения клуба», — сказал Хави после игры с «Бетисом».

«Мы не можем никого подписать. Но у нас есть Бальде, Гави, Кубарси, Ламин, Касадо... Я думаю, что все они готовы.

Кубарс готовый игрок. Он не ведет себя как 16-летний. Он очень сосредоточен, ответственен и отличается сильным менталитетом.

Я не помню, чтобы он потерял хоть один мяч. Думаю, он ознаменует эпоху, как и Ламин. Когда разговариваешь с ними, осознаешь их зрелость. Они — настоящее и будущее клуба».

Из-за отсутствия Кристенсена и травмы Иньиго Мартинеса Хави был вынужден доверить центральному защитнику «Барсы» U19 Пау Кубарси стать партнером Рональда Араухо в центре обороны «Барсы» против «Бетиса». 16-летний Ламин Ямаль тоже попал в стартовый состав, так как Рафинья выбыл из строя из-за травмы.

Защита каталонцев дважды не смогла удержать соперников, но в конце концов они выстояли и одержали победу со счетом 4:2 на стадионе «Бенито Вильямарин», где до этого момента «Бетис» не проигрывал в этом сезоне.

15 комментариев
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Кубарси зверь, конечно. Как он вчера начал вторую голевую атаку, просто прелесть - из нынешних ЦЗ Барсы таким пасом обладает только Иньиго
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В принципе оба справились на отлично, Ямаль вообще вне всяких похвал, в идеале нужен опорник позарез
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Ответ Vlad Zhadejko
Ещё Кристенсен и Кунде пасуют неплохо)
Согласен, но это не на топ уровне. Пау видит поле и может вести игру на уровне Пике как минимум
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этот юнец смотрелся увереннее любого защитника Барсы, удачи ему и без травм ну и никаких гнилых агентов и токсичных окружений и жадных родителей 👍 всё придёт потихоньку
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Ответ Vlad Zhadejko
Ещё Кристенсен и Кунде пасуют неплохо)
не, Кунде неплохо забегает и вешает)
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Ответ Vlad Zhadejko
Но если он играет центрального в тройке защитников, то хорошо забрасывает и начинает атаки, что мы видели в начале сезона)
главное не ЦЗ в 4 защитника)
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Ответ Vlad Zhadejko
Но если он играет центрального в тройке защитников, то хорошо забрасывает и начинает атаки, что мы видели в начале сезона)
Кунде неплохо продвигает мяч, это немного другое. Пау именно что классно видит поле и выбирает оптимальное продолжение игры
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Ответ Вячеслав Новиков
В принципе оба справились на отлично, Ямаль вообще вне всяких похвал, в идеале нужен опорник позарез
Была идея у Хави использовать Кристенсена как опорника, он и пасует хорошо, и подчищает. Так что с авантюрными подписаниями опорников лучше не спешить)
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Ответ Vlad Zhadejko
Была идея у Хави использовать Кристенсена как опорника, он и пасует хорошо, и подчищает. Так что с авантюрными подписаниями опорников лучше не спешить)
Про идею наслышан, посмотрим что получится
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Да по 2 вынимаем: то Кунде подскользнется, то Араухо повалится, то Кунде не добежит, то Араухо выпрыгнет во вратаря, то Араухо мимо мяча махнет, то Кунде назад абы как покатит...А если сыграли четко, то Де Йонг подстрахует - ногу в офсайде оставит...
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Ответ yulay
Кубарси зверь, конечно. Как он вчера начал вторую голевую атаку, просто прелесть - из нынешних ЦЗ Барсы таким пасом обладает только Иньиго
Ещё Кристенсен и Кунде пасуют неплохо)
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Ответ predMBAPPE
не, Кунде неплохо забегает и вешает)
Но если он играет центрального в тройке защитников, то хорошо забрасывает и начинает атаки, что мы видели в начале сезона)
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Ответ бенедикт
Хорошие парни, по ним вопросов нет. Вот у меня был бы вопрос по так разрекламированному Витору Роке, но задать его тому, кто его покупал не суждено, а здесь не ответят :)
А что с Роке не так?
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Ответ Flylink
А что с Роке не так?
А я не вижу в нём ничего... мяч не должен отлетать от игрока, которого покупают за немалые деньги.
Встречный вопрос- а в чём он хорош?
В чём, например, лучше, чем Гию?
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