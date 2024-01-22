«Мы не можем никого подписать». Хави объяснил, почему решил довериться двум 16-летним игрокам в матче против «Бетиса»

Хави признает, что отсутствие у «Барсы» финансовых возможностей для подписания новых игроков является причиной того, что клуб доверяет воспитанникам академии больше, чем когда-либо.

«Мы должны рассчитывать на этих молодых игроков из-за финансового положения клуба», — сказал Хави после игры с «Бетисом».

«Мы не можем никого подписать. Но у нас есть Бальде, Гави, Кубарси, Ламин, Касадо... Я думаю, что все они готовы.

Кубарс готовый игрок. Он не ведет себя как 16-летний. Он очень сосредоточен, ответственен и отличается сильным менталитетом.

Я не помню, чтобы он потерял хоть один мяч. Думаю, он ознаменует эпоху, как и Ламин. Когда разговариваешь с ними, осознаешь их зрелость. Они — настоящее и будущее клуба».

Из-за отсутствия Кристенсена и травмы Иньиго Мартинеса Хави был вынужден доверить центральному защитнику «Барсы» U19 Пау Кубарси стать партнером Рональда Араухо в центре обороны «Барсы» против «Бетиса». 16-летний Ламин Ямаль тоже попал в стартовый состав, так как Рафинья выбыл из строя из-за травмы.

Защита каталонцев дважды не смогла удержать соперников, но в конце концов они выстояли и одержали победу со счетом 4:2 на стадионе «Бенито Вильямарин», где до этого момента «Бетис» не проигрывал в этом сезоне.