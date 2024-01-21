Будущее Феликса до сих пор вызывает споры в «Барсе». Известно, к какому решению склоняется клуб

В «Барселоне» идут активные дискуссии, стоит ли оставлять Жоау Феликса в клубе или позволить ему вернуться в «Атлетико Мадрид», сообщает Diario AS.

Хави не считает Феликса ключевым игроком своей команды и усадил его на скамейку запасных с начала нового года.

Однако у Жоау есть поклонники в руководстве и вполне вероятно, что «Барса» постарается оставить его еще на год на правах аренды, поскольку клуб не может позволить себе заплатить огромную сумму, чтобы выкупить его на постоянной основе. На данный момент такой вариант рассматривается как приоритетный, но окончательное решение будет зависеть от главного тренера.

В статье отмечается, что сам Феликс отчаянно хочет остаться в «Барсе» и прилагает все усилия, чтобы вернуть доверие Хави и вновь стать игроком стартового состава. Вингер забил гол в матче против «Бетиса», где каталонцы одержали победу со счетом 4:2, и поцеловал эмблему «Барселоны» во время празднования.

Феликс забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Барсу» в этом сезоне. Однако в последнее время он проигрывает место на левом фланге Феррану Торресу, который оформил хет-трик в матче с «Бетисом».

Летом в «Барсу» вернется еще один нападающий, Ансу Фати, и его будущее тоже может повлиять на то, останется ли Феликс в клубе или покинет его в июне.

А вы бы оставили Феликса в команде на следующий год?