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Будущее Феликса до сих пор вызывает споры в «Барсе». Известно, к какому решению склоняется клуб

Жоау Феликс Жоау Феликс
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В «Барселоне» идут активные дискуссии, стоит ли оставлять Жоау Феликса в клубе или позволить ему вернуться в «Атлетико Мадрид», сообщает Diario AS.

Хави не считает Феликса ключевым игроком своей команды и усадил его на скамейку запасных с начала нового года.

Однако у Жоау есть поклонники в руководстве и вполне вероятно, что «Барса» постарается оставить его еще на год на правах аренды, поскольку клуб не может позволить себе заплатить огромную сумму, чтобы выкупить его на постоянной основе. На данный момент такой вариант рассматривается как приоритетный, но окончательное решение будет зависеть от главного тренера.

В статье отмечается, что сам Феликс отчаянно хочет остаться в «Барсе» и прилагает все усилия, чтобы вернуть доверие Хави и вновь стать игроком стартового состава. Вингер забил гол в матче против «Бетиса», где каталонцы одержали победу со счетом 4:2, и поцеловал эмблему «Барселоны» во время празднования.

Феликс забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Барсу» в этом сезоне. Однако в последнее время он проигрывает место на левом фланге Феррану Торресу, который оформил хет-трик в матче с «Бетисом».

Летом в «Барсу» вернется еще один нападающий, Ансу Фати, и его будущее тоже может повлиять на то, останется ли Феликс в клубе или покинет его в июне.

А вы бы оставили Феликса в команде на следующий год?

11 комментариев
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Я бы оставил однозначно! Классный игрок! Нестабильный? А кто сегодня в Барсе стабильный? Хватит раскидываться Аубами, Гризманами, Феликсами, чтоб потом локти кусать. Посмотрите, какой сезон выдает Гризи! Надо уметь встраивать игроков в команду и использовать их лучшие качества и особенности. И для каждого характера иметь отдельный подход. На то и в команде тренер. Впрочем, я высказал только свое мнение…
+16
-1
+15
что ещё нужно от игрока? по мне классный игрок, от слова есть у него класс. я б оставил или выкупил если будет возможность за хорошую сумму
+8
-1
+7
Ответ Nik Wassermann
Я бы оставил однозначно! Классный игрок! Нестабильный? А кто сегодня в Барсе стабильный? Хватит раскидываться Аубами, Гризманами, Феликсами, чтоб потом локти кусать. Посмотрите, какой сезон выдает Гризи! Надо уметь встраивать игроков в команду и использовать их лучшие качества и особенности. И для каждого характера иметь отдельный подход. На то и в команде тренер. Впрочем, я высказал только свое мнение…
Феликс и близко не Гриззманн
+7
0
+7
Ответ usman703
Лол, ты видимо матчи не смотришь
да, не все матчи смотрю в этом году. штук 17 примерно смотрел. в них он достойно смотрелся. а в некоторых даже был единственным кто брал на себ инициативу и пытался что-то сделать
+4
0
+4
Ответ Nik Wassermann
Я бы оставил однозначно! Классный игрок! Нестабильный? А кто сегодня в Барсе стабильный? Хватит раскидываться Аубами, Гризманами, Феликсами, чтоб потом локти кусать. Посмотрите, какой сезон выдает Гризи! Надо уметь встраивать игроков в команду и использовать их лучшие качества и особенности. И для каждого характера иметь отдельный подход. На то и в команде тренер. Впрочем, я высказал только свое мнение…
Про подход абсолютно верно, к сожалению у нас с этим проблемы.
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Я бы оставил, игрок явно талантливый, вполне возможно просто нужно доверие ему, может делать разницу, да и клуб любит, Хави сам неизвестно надолго ли
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Аренду продлевать не будут,Жоау отправится в Италию,Францию или родную Португалию
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можно обменять на Левандовского
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Ответ usman703
Феликс и близко не Гриззманн
как и Гризманн близко не Феликс)
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