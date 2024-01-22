«Если мы заговорим, нас накажут». Хави высказался о судействе Ла Лиги в матчах «Реала» – считает, что «Барсу» судят иначе

«Если мы заговорим, нас накажут, но все видели это [судейство в матче «Реала» с «Альмерией»]», - сказал Хави журналистам.

«Выиграть эту Ла Лигу будет очень сложно, я говорил об этом еще в первом туре с «Хетафе». Давайте продолжать работать и делать как можно больше. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, сегодня все это видели.

Я помню игру с «Хетафе», пенальти в Вальекасе против «Рафиньи», не засчитанный гол Жоау в Гранаде... Это те ситуации, которые могли принести нам еще 6 очков. Это не оправдание, это реальность. Бывают ситуации, которые в конце игры складываются против нас», – заключил Хави.

Ранее в воскресенье «Реал Мадрид» одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:2. В игре было слишком много спорных моментов, которые в основном благоприятствовали «Мадриду».

Сейчас «Барселона» отстает от «Реала» на 7 очков в турнирной таблице. Жирона» по-прежнему лидирует с преимуществом в одно очко над командой Анчелотти.