«Если мы заговорим, нас накажут». Хави высказался о судействе Ла Лиги в матчах «Реала» – считает, что «Барсу» судят иначе
«Если мы заговорим, нас накажут, но все видели это [судейство в матче «Реала» с «Альмерией»]», - сказал Хави журналистам.
«Выиграть эту Ла Лигу будет очень сложно, я говорил об этом еще в первом туре с «Хетафе». Давайте продолжать работать и делать как можно больше. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, сегодня все это видели.
Я помню игру с «Хетафе», пенальти в Вальекасе против «Рафиньи», не засчитанный гол Жоау в Гранаде... Это те ситуации, которые могли принести нам еще 6 очков. Это не оправдание, это реальность. Бывают ситуации, которые в конце игры складываются против нас», – заключил Хави.
Ранее в воскресенье «Реал Мадрид» одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:2. В игре было слишком много спорных моментов, которые в основном благоприятствовали «Мадриду».
Сейчас «Барселона» отстает от «Реала» на 7 очков в турнирной таблице. Жирона» по-прежнему лидирует с преимуществом в одно очко над командой Анчелотти.
Ведь нельзя же говорить о судействе, играя в одной лиге, правильно?))
Надо отдавать трофей сразу Реалу, потому что их тащат судьи?))
Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
https://youtu.be/LVg3mJexhxo а этот? да что ж такое
Привет от Негрейры
кроме года вини спорных моменнет.тем более смотрели это вме
Единственный.
Всем «пострадавшим» и «плачущим» даже в ситуации правильных решений арбитра настоятельно рекомендуется присоединиться к этому требованию «Мадрида», чтобы наконец снести эту систему, так сильно помогающую «Реалу» 😉
Правда, желающих не видно уже несколько месяцев. Они скорее любят балаболить на пресс-конференциях.
Цитирую специально для нытиков.