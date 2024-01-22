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«Если мы заговорим, нас накажут». Хави высказался о судействе Ла Лиги в матчах «Реала» – считает, что «Барсу» судят иначе

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«Если мы заговорим, нас накажут, но все видели это [судейство в матче «Реала» с «Альмерией»]», - сказал Хави журналистам.

«Выиграть эту Ла Лигу будет очень сложно, я говорил об этом еще в первом туре с «Хетафе». Давайте продолжать работать и делать как можно больше. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, сегодня все это видели.

Я помню игру с «Хетафе», пенальти в Вальекасе против «Рафиньи», не засчитанный гол Жоау в Гранаде... Это те ситуации, которые могли принести нам еще 6 очков. Это не оправдание, это реальность. Бывают ситуации, которые в конце игры складываются против нас», – заключил Хави.

Ранее в воскресенье «Реал Мадрид» одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:2. В игре было слишком много спорных моментов, которые в основном благоприятствовали «Мадриду».

Сейчас «Барселона» отстает от «Реала» на 7 очков в турнирной таблице. Жирона» по-прежнему лидирует с преимуществом в одно очко над командой Анчелотти.

29 комментариев
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Ответ Орынгали Амирханов
Чави надо говорить о судействе своей команды, козёл и нытик. А говорить о другом матче, который тебя не касается, это позор. Вы видели хоть раз чтобы Анчелотти говорил о судействе Барсы когда она играет с другими клубами ? Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
Так он ничего и не сказал. Ответил журналисту, что все всё видели. Это вы уже подсознательно понимаете, что судья принял несколько спорных решений и вам затрещало, что Хави говорит о судействе))

Ведь нельзя же говорить о судействе, играя в одной лиге, правильно?))

Надо отдавать трофей сразу Реалу, потому что их тащат судьи?))
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еще и 11 минут добавленного времени, чтоб уж наверняка. не удивился бы, если бы не забили, то в конце еще бы одну пенку нарисовали в ворота бедной Альмерии
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Ответ Sergy Grand
пора бы ему заткнуться и следить за своей командой
Ему задали вопрос, пришлось отвечать. Лицемерить смысла нет, во всём мире смотрели матч Реал Мадрид - Альмерия.
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Ответ leo.messi
кто помнит отмененный гол Алонсо за Челси, в ворота Реала?
Я помню отмененный чемпионский гол Барсы
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Чави надо говорить о судействе своей команды, козёл и нытик. А говорить о другом матче, который тебя не касается, это позор. Вы видели хоть раз чтобы Анчелотти говорил о судействе Барсы когда она играет с другими клубами ?
Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
+23
-17
+6
Ответ Орынгали Амирханов
Чави надо говорить о судействе своей команды, козёл и нытик. А говорить о другом матче, который тебя не касается, это позор. Вы видели хоть раз чтобы Анчелотти говорил о судействе Барсы когда она играет с другими клубами ? Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
Вы статью читали?
+6
-1
+5
Можете ничего не говорить, мы все видели своими глазами. Я даже не знал что Реал играет, просто зашел посмотреть во сколько матч Барсы. Смотрю трансляция Реала идёт думаю давай гляну. Кайфанул от игры Альмерии а 2й тайм был просто ######
+7
-3
+4
Ответ Stanley Winston
Это реальность. Верно сказано. Об этом говорит весь мир, молчать смысла нет. Последний матч с Альмерией в открытую дал понять, кто должен стать чемпионом.
чтож вы молчите то когда в матче с Севильей у Реала чемпионство отнимали?)
+4
0
+4
кто помнит отмененный гол Алонсо за Челси, в ворота Реала?
+9
-6
+3
Ответ leo.messi
кто помнит отмененный гол Алонсо за Челси, в ворота Реала?
https://youtu.be/62vbxPhFfUM кто помнит этот гол?
https://youtu.be/LVg3mJexhxo а этот? да что ж такое
+7
-4
+3
Это реальность. Верно сказано. Об этом говорит весь мир, молчать смысла нет. Последний матч с Альмерией в открытую дал понять, кто должен стать чемпионом.
+7
-4
+3
Как можно так нагло судить это вообще что-то с чем-то. Одни смотрят повторы и всё равно свистят против Альмерии, другие даже не смотрят эпизод Барсы и свистят против.
Привет от Негрейры
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+3
Ответ Greg Jackson
https://youtu.be/62vbxPhFfUM кто помнит этот гол? https://youtu.be/LVg3mJexhxo а этот? да что ж такое
Негрейра???
+4
-2
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Ответ DDii
Негрейра???
Воистину Негрейра 😂
+3
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скулят обычно гиены)я восхищался игроком Хави ,и испытываю мерзость к тренеру Хави!.Мадрид не заслужил победу,но...
кроме года вини спорных моменнет.тем более смотрели это вме
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Ответ leo.messi
кто помнит отмененный гол Алонсо за Челси, в ворота Реала?
помню там мяч в руку попал.
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📝 | Напомню, что «Реал Мадрид» — единственный клуб чемпионата Испании, который требует реформы в системе арбитров.

Единственный.

Всем «пострадавшим» и «плачущим» даже в ситуации правильных решений арбитра настоятельно рекомендуется присоединиться к этому требованию «Мадрида», чтобы наконец снести эту систему, так сильно помогающую «Реалу» 😉

Правда, желающих не видно уже несколько месяцев. Они скорее любят балаболить на пресс-конференциях.
Цитирую специально для нытиков.
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Жаль Альмерия не забила в доб 11 мин)) щас бы пели, Барсу тянуть за уши… зато есть о чем потрындеть)
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Ответ Орынгали Амирханов
Чави надо говорить о судействе своей команды, козёл и нытик. А говорить о другом матче, который тебя не касается, это позор. Вы видели хоть раз чтобы Анчелотти говорил о судействе Барсы когда она играет с другими клубами ? Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
ты че тут забыл местогали
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Ответ Орынгали Амирханов
Чави надо говорить о судействе своей команды, козёл и нытик. А говорить о другом матче, который тебя не касается, это позор. Вы видели хоть раз чтобы Анчелотти говорил о судействе Барсы когда она играет с другими клубами ? Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
ты красавчик проста
0
0
0
Ответ Орынгали Амирханов
Чави надо говорить о судействе своей команды, козёл и нытик. А говорить о другом матче, который тебя не касается, это позор. Вы видели хоть раз чтобы Анчелотти говорил о судействе Барсы когда она играет с другими клубами ? Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
ей мал
0
0
0
Ответ Орынгали Амирханов
Чави надо говорить о судействе своей команды, козёл и нытик. А говорить о другом матче, который тебя не касается, это позор. Вы видели хоть раз чтобы Анчелотти говорил о судействе Барсы когда она играет с другими клубами ? Чави просто говно как человек, завистливый, маленький говнюк
Тебе ли писать про Хави. Когда он играл, ты наверное под стол пешком ходил.
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Ответ Stanley Winston
Ему задали вопрос, пришлось отвечать. Лицемерить смысла нет, во всём мире смотрели матч Реал Мадрид - Альмерия.
правильно. а то на табло было-бы 0-3
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