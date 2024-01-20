📸 Хави эмоционально отреагировал на третий и четвертый голы «Барсы» в матче с «Бетисом». «Блауграна» вырвала победу в концовке

«Барселона» сумела вырвать победу в напряженном матче с «Бетисом». Торрес открыл счет на 21-й минуте, а в начале второго тайма увеличил преимущество своей команды.

Такой расклад не устроил Иско. Экс-игроку «Мадрида» понадобилось меньше пяти минут, чтобы оформить дубль и поставить под угрозу победу «блауграны». На 90-й минуте Феликс вывел каталонцев вперед, а ассист ему отдал главный герой вечера – Ферран.

Хави ярко отреагировал на взятие ворот.

Торрес, которого в прошлом сезоне нещадно критиковали, не останавливался! Уже на 92-й минуте он оформил хет-трик. За голевую испанцу стоит поблагодарить Ямаля. Гол Ферран отпраздновал вместе с тренером.

Как вам игра «Барсы» в матче с «Бетисом»? Ферран смог удивить?