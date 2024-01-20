FC Barcelona
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📸 Хави эмоционально отреагировал на третий и четвертый голы «Барсы» в матче с «Бетисом». «Блауграна» вырвала победу в концовке

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«Барселона» сумела вырвать победу в напряженном матче с «Бетисом». Торрес открыл счет на 21-й минуте, а в начале второго тайма увеличил преимущество своей команды.

Такой расклад не устроил Иско. Экс-игроку «Мадрида» понадобилось меньше пяти минут, чтобы оформить дубль и поставить под угрозу победу «блауграны». На 90-й минуте Феликс вывел каталонцев вперед, а ассист ему отдал главный герой вечера – Ферран.

Хави ярко отреагировал на взятие ворот.

Торрес, которого в прошлом сезоне нещадно критиковали, не останавливался! Уже на 92-й минуте он оформил хет-трик. За голевую испанцу стоит поблагодарить Ямаля. Гол Ферран отпраздновал вместе с тренером.

Как вам игра «Барсы» в матче с «Бетисом»? Ферран смог удивить?

6 комментариев
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Торрес должен был быть MVP матча,Иско тоже был очень хорош,но Ферран смотрелся получше.
Иско должен был забрать награду только в двух случаях:если бы была победа Бетиса либо ничья.А при победе Барсы награду должен был получить Торрес.
+16
0
+16
Ну хоть игра пошла, блин! Красота! Чтоб не сглазить теперь✊🏼💪🏻 впереди Атлетик!
+11
0
+11
Ответ Александр Яковлев
Торрес должен был быть MVP матча,Иско тоже был очень хорош,но Ферран смотрелся получше. Иско должен был забрать награду только в двух случаях:если бы была победа Бетиса либо ничья.А при победе Барсы награду должен был получить Торрес.
3 + 1 решили что не аргумент
+3
0
+3
Торрес карасава !
+2
0
+2
Ответ Александр Яковлев
Торрес должен был быть MVP матча,Иско тоже был очень хорош,но Ферран смотрелся получше. Иско должен был забрать награду только в двух случаях:если бы была победа Бетиса либо ничья.А при победе Барсы награду должен был получить Торрес.
Лучшим был Ямал
+1
-1
0
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