📸 Хави эмоционально отреагировал на третий и четвертый голы «Барсы» в матче с «Бетисом». «Блауграна» вырвала победу в концовке
«Барселона» сумела вырвать победу в напряженном матче с «Бетисом». Торрес открыл счет на 21-й минуте, а в начале второго тайма увеличил преимущество своей команды.
Такой расклад не устроил Иско. Экс-игроку «Мадрида» понадобилось меньше пяти минут, чтобы оформить дубль и поставить под угрозу победу «блауграны». На 90-й минуте Феликс вывел каталонцев вперед, а ассист ему отдал главный герой вечера – Ферран.
Хави ярко отреагировал на взятие ворот.
Торрес, которого в прошлом сезоне нещадно критиковали, не останавливался! Уже на 92-й минуте он оформил хет-трик. За голевую испанцу стоит поблагодарить Ямаля. Гол Ферран отпраздновал вместе с тренером.
Как вам игра «Барсы» в матче с «Бетисом»? Ферран смог удивить?
Иско должен был забрать награду только в двух случаях:если бы была победа Бетиса либо ничья.А при победе Барсы награду должен был получить Торрес.