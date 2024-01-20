Игроки «Барсы» следили за дерби Мадрида, готовясь к вылету из Саламанки. Известно, как каталонцы отреагировали на гол Гризманна

В 1/8 Кубка Испании «Барса» обыграла «Унионистас», а «Реал» в параллельном матче уступил «Атлетико» со счетом 2:4.

«Сливочным» дважды по ходу игры приходилось догонять соперника, исход встречи был решен уже в овертайме. Третий гол «матрасников» на свой счет записал Гризманн, а точку в противостоянии поставил Рикельме.

Кубковый матч «блауграны» закончился раньше, поэтому каталонцы следили за мадридским дерби, готовясь к вылету из Саламанки в Барселону.

По данным издания Diario Sport, подопечные Хави находились в самолете на взлетно-посадочной полосе и были в восторге, когда их бывший одноклубник забил в ворота «королевского клуба». Гол Гризманна каталонцы встретили громкими и радостными криками, пишет Diario Sport.

Как сообщает издание, руководство и игроки «Барсы» в последнее время находятся в большом напряжении из-за не самых радостных результатов команды. Победа в Саламанке и проигрыш своего главного соперника в параллельной игре дали «блаугране» возможность немного выдохнуть.

В следующей стадии Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком». Встреча назначена на 24 января.

А вы следили за кубковым дерби Мадрида?