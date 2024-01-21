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😔 «Это была моя сильная сторона». Хави назвал главную проблему «Барселоны»

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В преддверии игры с «Бетисом» Хави подробно рассказал о том, чего, по его мнению, ему сейчас не хватает его команде «Барселоны», и сказал:

«В обороне мы очень хороши, как и в высоком прессинге.

Мы отбираем мячи и превосходны в тактическом плане. Есть недочеты в последнем пасе и выборе правильного решения, но у нас очень молодые игроки.

Я расстраиваюсь, потому что вижу пас, который был моей сильной стороной, но это лишь вопрос времени. Это не критика, а небольшое разочарование. Парни должны продолжать стараться», - заявил Хави.

Отметим, что сине-гранатовые забили только 36 голов в 19 матчах Ла Лиги текущего сезона - самый низкий показатель в топ-5.

4 комментария
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Ну в этом и проблема. Хави ждет от футболистов игры в пас на уровне Бускетса, Иньесты и его самого. А по факту надо работать с теми качествами, который у игроков есть
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Может лучше усерднее тренироваться, тактику использовать
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Ккакой бы иренер не возглавил а на поле сами игроки принимают решения именно этим и отличаются опытные мастера от талантливых молодых не просто отдать пас а в нужный момент как и дриблинг с пониманием оценить куда будет двигаться соперник сам Хави умел это на высоком уровне поэтому и мяч у него отнять невозможно было все просчитывал и очень быстро
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Ну да, ждать от Педри и Фермина игру Хави Иньесты, от Ромеу игры Бускетса и Месси от Ямаля это уже клиника. Игрокам бы пока зоны контролировать научиться. У Реала что в нападении что в защите 8чел минимум и 2 бегунка на контратаках, Барса же 2-3 в нападении, Левандовски на контратаке и 2-3 человека при обороне, между игроками по 20метров пустоты
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