😔 «Это была моя сильная сторона». Хави назвал главную проблему «Барселоны»

В преддверии игры с «Бетисом» Хави подробно рассказал о том, чего, по его мнению, ему сейчас не хватает его команде «Барселоны», и сказал:

«В обороне мы очень хороши, как и в высоком прессинге.

Мы отбираем мячи и превосходны в тактическом плане. Есть недочеты в последнем пасе и выборе правильного решения, но у нас очень молодые игроки.

Я расстраиваюсь, потому что вижу пас, который был моей сильной стороной, но это лишь вопрос времени. Это не критика, а небольшое разочарование. Парни должны продолжать стараться», - заявил Хави.

Отметим, что сине-гранатовые забили только 36 голов в 19 матчах Ла Лиги текущего сезона - самый низкий показатель в топ-5.