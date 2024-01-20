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Де Лигт отреагировал на 200-й матч Де Йонга в «Барсе»

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Маттейс де Лигт похвалил Френки де Йонга, который провел свой 200-й матч за «Барселону» в матче Кубка Испании против «Юнионистас».

Это произошло вскоре после того, как слухи связали с уходом голландского центрального защитника летом! Некоторые фанаты уже называют Френки «агентом».

В 2022 году сообщалось, что Де Лигт все еще мечтает играть за «Барсу», хотя в то время предпочитал перейти в «Ювентус». Тем летом каталонцы какое-то время даже обдумывали этот переход, но вместо этого приобрели Жюля Кунде.

Теперь есть определенная вероятность, что 24-летний футболист покинет мюнхенскую «Баварию» этим летом. Ситуация может стать интересной, учитывая большой интерес баварцев к Рональду Араухо.

 

2 комментария
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Он сразу вспомнил о Пике)
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Я думал там коммент вроде «Френки красавчик, рад за него. У меня еще нет таких цифр». Оказывается просто ДВА смайлика и новость целая
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