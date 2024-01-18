FC Barcelona
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«В конечном итоге играем мы». Кунде принес «Барсе» победу над «Унионистасом» и встал на защиту Хави

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«Игроки несут ответственность за то, что происходит. Можно говорить о тренере, но в конечном итоге играем мы», — заявил Жюль Кунде в интервью Movistar после победы над «Унионистасом» (3:1) в 1/8 Кубка Испании.

«Когда результаты плохие, это, конечно, и наша вина. Нам пришлось сегодня реагировать. Интенсивность —  это то, чего, я думаю, нам не хватает в этом сезоне.

Выиграть Кубок Испании — одна из наших целей, и после тяжелого поражения в воскресенье нам нужно было реагировать. Мы показали серьезную игру. Было сложно. «Унионистас» выиграл у «Вильярреала» на предыдущем этапе и показывает хороший футбол, если дать им время и пространство. Я не думаю, что мы были плохи в первом тайме, но реакция [на пропущенный мяч] была хорошей».

Именно Кунде стал главным героем «Барселоны» в вечер четверга. Во втором тайме, когда счет на табло был 1:1, защитник забил дальним ударом, а после оформил ассист на Алекса Бальде. При этом француз прекрасно проявил себя не только в атаке, но и в обороне.

«Барселона» переживает не лучший этап сезона. Каталонцы проиграли в трех из девяти последних матчей, и одним из этих поражений стал разгром от «Реала» в финале Суперкубка Испании. После того, как команда упустила титул, пошли серьезные разговоры об увольнении Хави.

2 комментария
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Так и завоёвывается любовь поклонников Барсы, молодец!
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Достойно от Кунде!
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