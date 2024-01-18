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Что Филлипс думает о переходе в «Барсу»? Хави хочет подписать англичанина, но в конкурентах тоже топ-клубы

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Калвин Филлипс заинтересован в подписании контракта с «Барселоной» уже в январе, сообщает Diario Sport.

Полузащитник с нетерпением ждет от агентов новостей о своем будущем, и «Барса» входит в число его вариантов, включая «Атлетико Мадрид», «Ювентус» и «Ньюкасл».

Сообщается, что «Барсе» сообщили о возможности взять англичанина в аренду, но финансовое положение команды и требования «Манчестер Сити» усложнили трансфер.

«Барса» готова оплачивать зарплату игрока в будущем только в том случае, если его зарплату до конца этого сезона закроет «Ман Сити». «Горожане» согласились на подобную сделку, когда «Барса» взяла Жоау Канселу прошлым летом. Но в случае с Филлипсом «Сити» требует определенную сумму.

По сообщениям инсайдеров, Хави серьезно настроен подписать полузащитника в январе, чтобы усилить состав, но он также понимает, в каком тяжелом экономическом положении находится клуб.

Филлипс считается качественным игроком: он блистал в «Лидсе», был хорош на Евро-2020, но после перехода в «Сити» перестал быть игроков основы. 28-летнего игрока приклеили к скамейке запасных. В этом сезоне он провел всего 10 матчей, и только один начал в старте.

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