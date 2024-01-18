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«Сити» готов отпустить Кэлвина Филлипса в «Барселону», но с одним условием

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«Манчестер Сити» хочет заработать €8 млн за счет аренды Кэлвина Филлипса в январе этого года, сообщает Diario AS.

Пеп Гвардиола не видит англичанина частью основной команды, но «Манчестер Сити» изучает варианты временного отъезда игрока с несколькими клубами, заинтересованными в его услугах, включая «Барселону».

При этом маловероятно, что 28-летний англичанин отправится в «Барселону». Сине-гранатовые ищут наиболее дешевые варианты на рынке, учитывая финансовые ограничения.

Прошлым летом «Барса» подписала контракт с Ориолем Ромеу за 3,2 миллиона евро, но даже эта сумма не была полностью оплачена клубом. Часть суммы покрыл сам футболист.

Филлипс - опорной полузащитник, который также может занимать позицию «бокс-ту-бокс».

6 комментариев
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8 млн евро за аренду на полгода - не слишком ли жирно. Плюс зарплата игрока - вообще выходит кругленькая сумма. Не самый выгодный вариант, учитывая финансовое состояние Барселоны.
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Учитывая то, как играет Ромеу, он еще и зарплату должен сам себе платить!
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Очередной сбитый летчик. Нафига он им?
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Думаю подходящий вариант, но его физические формы беспокоит
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как он? не обращал на него внимание
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Напишите если кто больше знает об этом игроке. Кто он? какой он? Надеюсь не очередной хлам, дорогостоящий…
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