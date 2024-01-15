Что «Барса» будет делать с Хави? Деку ответил на вопросы об увольнении тренера

Барселона» планирует сохранить Хави, несмотря на поражение «Реалу» в финале Суперкубка Испании.

По данным Diario Sport, никакого кризисного собрания для обсуждения будущего Хави не будет, поскольку совет директоров полностью доверяет ему.

Несмотря на вчерашний результат, «Барса» ясно дала понять Хави: «Ты останешься с нами», – сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, Хави не беспокоится о потере работы, ведь его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Спортивный директор Деку, отвечая на вопрос, может ли Хави быть уволен после поражения в класико, назвал подобные разговоры «бессмысленными».

Деку добавил: «Поражение ничего не меняет. Хави остается нашим тренером».

Независимо от того, насколько совет директоров доверяет Хави, ситуация может быстро измениться, если форма «Барсы» не улучшится. Сейчас каталонцы идут четвертыми в Ла Лиге, отставая от «Жироны» на восемь очков и имея игру в запасе.

В феврале «Барса» начнет борьбу за Лигу чемпионов, в первом раунде команда Хави встретится с «Наполи».