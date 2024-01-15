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Что «Барса» будет делать с Хави? Деку ответил на вопросы об увольнении тренера

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Футбол Футбол

Барселона» планирует сохранить Хави, несмотря на поражение «Реалу» в финале Суперкубка Испании.

По данным Diario Sport, никакого кризисного собрания для обсуждения будущего Хави не будет, поскольку совет директоров полностью доверяет ему.

Несмотря на вчерашний результат, «Барса» ясно дала понять Хави: «Ты останешься с нами», – сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, Хави не беспокоится о потере работы, ведь его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Спортивный директор Деку, отвечая на вопрос, может ли Хави быть уволен после поражения в класико, назвал подобные разговоры «бессмысленными».

Деку добавил: «Поражение ничего не меняет. Хави остается нашим тренером».

Независимо от того, насколько совет директоров доверяет Хави, ситуация может быстро измениться, если форма «Барсы» не улучшится. Сейчас каталонцы идут четвертыми в Ла Лиге, отставая от «Жироны» на восемь очков и имея игру в запасе.

В феврале «Барса» начнет борьбу за Лигу чемпионов, в первом раунде команда Хави встретится с «Наполи».

7 комментариев
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Не подходит он барсе, чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь.
Результаты тоже говорят сами за себя.
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Ответ SaH4r.
Жаль, надеюсь летом хотя бы уберут и пригласят Нагеля
Искренне хотелось бы этого
Но нагель в такую Барсу не факт что пойдет
Да и денег на него нет
+3
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Жаль, надеюсь летом хотя бы уберут и пригласят Нагеля
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Я думаю больше подойдёт Альгуасиль из Сосьедада или Пимьента из Лас-пальмаса
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Ну оставляйте, он утянет команду только дальше на дно, боюсь что и Роке рядом с ним деградировать будет
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не думаю что смена тренера что-то изменит барсе нужен игрок который сможет создавать моменты сам типа новый Месси
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