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Хави намекнул, кто сыграет в финале Суперкубка. Вот как это выглядит на схеме

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В воскресенье, 14 января, «Барселоне» предстоит первое серьезное испытание в новом году − финал Суперкубка Испании против «Мадрида».

Возможно, что Хави придется внести некоторые изменения в состав и тактику, чтобы противостоять команде Карло Анчелотти.

После предыдущей игры главный тренер сказал, что в старте может выйти Серджи Роберто: «Для меня Серджи Роберто − очень важный игрок, и он будет важен против «Мадрида».

Френки де Йонг и Илкай Гюндоган выглядят незаменимыми после перфоманса в игре против «Осасуны». Педри, скорее всего, будет в старте, а Хави намекнул, что выберет схему с четырьмя хавбеками.

Это может привести к тому, что Роберто и Де Йонг займут более глубокую позицию на поле, чтобы помочь задней линии и положить конец контратакам. Педри и Гюндоган выйдут перед ними, помогая продвигать мяч вперед, что Жоау Феликс и Роберт Левандовски творили магию.

Вот как может выглядеть вышеописанный состав:

Потенциальный состав «Барселоны» на матч с «Реалом»: Пенья, Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде, Де Йонг, Роберто, Гюндоган, Педри, Феликс, Левандовски.

9 комментариев
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Ответ Владимир Гулидов
Желаю победы нашей Барсе!!! Но если смотреть реалистично, то такая барса еще не готова на победу даже против травмированного Мадрида! Удачи им, главное не пропускать и реализовать свои моменты!
в первой игре, без ПЯТИ игроков старта играли нормально и должны былу побеждать. посмотрим, что будет в этот раз, хотя без Гави тяжеловато как то, в центре не хватает пахаря, того кто из игроков соперника кровь высосет еще до встречи с защитниками.
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Да будет так!
Да прибудет с нами победа!)
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+1
Желаю победы нашей Барсе!!!
Но если смотреть реалистично, то такая барса еще не готова на победу даже против травмированного Мадрида!
Удачи им, главное не пропускать и реализовать свои моменты!
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-1
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Давно на ромб уже переходить надо
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Переход на ромб, когда на скамейке останутся Ромеу, Фермин и Касадо, которому Хави вообще не даёт шансов? Не верится в это.

Скорее всего увидим Феррана справа, Фелиша слева.

Ну и Педри будет в старте вместо Роберто, хотя я надеюсь, он опять выйдет во второй половине, как в и следующем кубковом матче .
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"Лёва & Феликс творили магию." Лёва ещё тот магистр!
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без вратаря тяжко будет...🙈
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Пенья, Бальде, Кунде на цз, Левандовски один впереди, нам хана! 🤦🏻‍♂️
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Ответ Итачи Учиха
Переход на ромб, когда на скамейке останутся Ромеу, Фермин и Касадо, которому Хави вообще не даёт шансов? Не верится в это. Скорее всего увидим Феррана справа, Фелиша слева. Ну и Педри будет в старте вместо Роберто, хотя я надеюсь, он опять выйдет во второй половине, как в и следующем кубковом матче .
он и в прошлом сезоне гнал свою 4-4-2 когда на скамейке не было ни одного полузащитника кроме Торре, при этом Пабло даже не сыграл ни минуты.. заметь, Хави всегда меняет первыми двух напов, и в этот раз произойдет так же, думаю. если выставит 4-4-2 с Роберто, а по ходу матча менять будет на напов, полузащитники так и просидят весь матч. а если выставит 4-3-3 с Феликсом и Ферраном по флангам то думаю Ямал и Роке выйдут по флангам и в конце еще Роберто вместо Педри. Хави как открытая книга-легко читаем)
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