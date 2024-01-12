Хави намекнул, кто сыграет в финале Суперкубка. Вот как это выглядит на схеме

В воскресенье, 14 января, «Барселоне» предстоит первое серьезное испытание в новом году − финал Суперкубка Испании против «Мадрида».

Возможно, что Хави придется внести некоторые изменения в состав и тактику, чтобы противостоять команде Карло Анчелотти.

После предыдущей игры главный тренер сказал, что в старте может выйти Серджи Роберто: «Для меня Серджи Роберто − очень важный игрок, и он будет важен против «Мадрида».

Френки де Йонг и Илкай Гюндоган выглядят незаменимыми после перфоманса в игре против «Осасуны». Педри, скорее всего, будет в старте, а Хави намекнул, что выберет схему с четырьмя хавбеками.

Это может привести к тому, что Роберто и Де Йонг займут более глубокую позицию на поле, чтобы помочь задней линии и положить конец контратакам. Педри и Гюндоган выйдут перед ними, помогая продвигать мяч вперед, что Жоау Феликс и Роберт Левандовски творили магию.

Вот как может выглядеть вышеописанный состав:

Потенциальный состав «Барселоны» на матч с «Реалом»: Пенья, Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде, Де Йонг, Роберто, Гюндоган, Педри, Феликс, Левандовски.