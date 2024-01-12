«Он готов». Хави подтвердил, что Педри сыграет в класико в финале Суперкубка Испании

«С Педри все в порядке. Я хотел, чтобы он сыграл сегодня около 25-30 минут против «Осасуны». Впечатления очень хорошие, тем более перед воскресной игрой против «Реала», - сказал Хави по окончании полфинала Суперкубка Испании в Эр-Рияде.

«Я говорил с ним. Да, он готов», - добавил тренер.

В матче против «Реала» Хави может выставить на поле звездное трио полузащитников: Илкая Гюндогана, Френки де Йонга и Педри, а также в стартовом составе на левом фланге готов выйти Жоау Феликс.

Прекрасно, что перед финалом Суперкубка Испании Педри восстановился и готов сыграть в полную силу. Матч состоится уже в это воскресенье, 14 января.