FC Barcelona
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Хави отправил трех аналитиков смотреть матч «Реала» и «Атлетико». Что в отчете?

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Согласно сообщению Diario AS, Хави отправил аналитиков следить за мадридским «Реалом» во время полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико».

Тремя посланными шпионами были Давид Пратс, Тони Лобо и Серхио Гарсия. Все трое работали на Хави в качестве аналитиков матчей в «Барселоне» с тех пор, как испанец вернулся в каталонский клуб в 2021-м.

Люди Хави прислали отчет о стиле атак «Реала», и особенно о стандартных положениях.

Аналитики также выделили несколько игроков «Реала», на которых стоит обратить особое внимание, в частности Дани Карвахаля и Браима Диаса. И наконец, способность «Реала» быстро играть в переходных фазах.

12 комментариев
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Отчет для Хави: "нам хана!"
+22
-6
+16
Ответ Гласящий Истину!
Отчет для Хави: "нам хана!"
😂😂😂😂😂
+3
-1
+2
в отчёте щипок за сосок :)
+2
-1
+1
Ответ Гласящий Истину!
Отчет для Хави: "нам хана!"
Красавчик 👍👏
+1
0
+1
Ответ Гласящий Истину!
Отчет для Хави: "нам хана!"
Ахахахахахаа
+1
0
+1
Трех аналитиков и вчерашнего судью.
+6
-6
0
отправил Хави, а отчёт - всему миру
0
0
0
Ответ Гласящий Истину!
Отчет для Хави: "нам хана!"
Отчёт от Анчелотти?)
0
0
0
Ответ Роман
Трех аналитиков и вчерашнего судью.
у него аж лицо стало бледным после 5го гола)
+1
-1
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Ответ Азамат Оралов
3 АНАЛитика
Тебя это так возбуждает?
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Ответ Азамат Оралов
3 АНАЛитика
ОРАЛов знает толк в АНАЛитике
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