Хави отправил трех аналитиков смотреть матч «Реала» и «Атлетико». Что в отчете?

Согласно сообщению Diario AS, Хави отправил аналитиков следить за мадридским «Реалом» во время полуфинала Суперкубка Испании против «Атлетико».

Тремя посланными шпионами были Давид Пратс, Тони Лобо и Серхио Гарсия. Все трое работали на Хави в качестве аналитиков матчей в «Барселоне» с тех пор, как испанец вернулся в каталонский клуб в 2021-м.

Люди Хави прислали отчет о стиле атак «Реала», и особенно о стандартных положениях.

Аналитики также выделили несколько игроков «Реала», на которых стоит обратить особое внимание, в частности Дани Карвахаля и Браима Диаса. И наконец, способность «Реала» быстро играть в переходных фазах.