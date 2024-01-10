Только три игрока «Барсы» считаются абсолютно неприкосновенными. Каталонцев не переубедит даже огромное предложение

«Барселона» определила трех игроков, которых ни при каких обстоятельствах не продадут в ближайшие годы: Педри, Рональд Араухо и Гави. «Блауграна» не будет вести переговоры об их продаже, даже если предложение будет гигантским, сообщает Тони Хуанмарти из Diario Sport.

На всех троих, конечно же, есть большой спрос. Уже известно, что мюнхенская «Бавария» очень бы хотела переманить Араухо и, как сообщается, уже предлагала каталонцам 100 миллионов евро за защитника. Однако ни «Барса», ни сам футболист не заинтересованы в этом трансфере.

Как утверждает журналист, во время летнего окна «Бавария» и «ПСЖ» пытались уговорить «блауграну» на продажу Педри за крупную сумму, но клуб даже не стал вести переговоры. Каталонцам также пришлось отклонить несколько предложений по Гави, на него претендовало «несколько клубов Премьер-лиги».

Крупный трансфер на выход мог бы помочь «Барсе» решить значительную часть ее трудностей с ФФП, и в клубе это прекрасно понимают. «Блауграна» готова обсудить продажу любого из своих игроков, кроме этого трио. Именно вокруг Гави, Педри и Араухо каталонцы намерены выстраивать команду в будущем.