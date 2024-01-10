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«Мы на него надеемся». Хави назвал травмированного игрока, который может вернуться в состав уже во время Суперкубка

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Хави объявил, что из тройки травмированных игроков, которые отправились с командой в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании, Педри ближе всех к возвращению на поле. Полузащитник получил травму незадолго до рождественских каникул, а Иньиго Мартинес и Жоау Канселу выбыли из строя за неделю до старта соревнования.

Между «Барселоной» и финалом стоит «Осасуна», и для каталонцев этот матч не будет легкой прогулкой. Но во время пресс-конференции главный тренер сказал, что есть шанс, что Педри сможет помочь команде в четверг вечером.

«Ближе всего к получению минут находится Педри. Мы на него надеемся и посмотрим, как он проведет тренировку, но теоретически он чувствует себя нормально. Возвращение Канселу выглядит почти невозможным, по крайней мере завтра. Но, возможно, он выйдет в финале, если мы добьемся успеха. Участие Иньиго практически исключено».

В последние месяцы «Барселоне» было трудно контролировать матчи, о чем говорил сам Хави, и отсутствие Педри, без сомнения, сыграло в этом роль. 21-летний игрок только снова набрал форму после предыдущей травмы, как вновь получил повреждение.

Надеемся, что на этот раз он вернется надолго.

3 комментария
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Всем игрокам Барселоны скорейшего возвращения в состав команды!
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Очень надеюсь, что точно знают о чём говорят и не будут рисковать из за нескольких минут, в течении которых Педри не сможет сотворить чудо…. ему надо полностью вылечиться, а то травма так и будет повторятся….
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Вообще больше нет веры в Педри, большой хрустальный таллант и виноват он сам и его желание играть вечно
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