«Мы на него надеемся». Хави назвал травмированного игрока, который может вернуться в состав уже во время Суперкубка

Хави объявил, что из тройки травмированных игроков, которые отправились с командой в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании, Педри ближе всех к возвращению на поле. Полузащитник получил травму незадолго до рождественских каникул, а Иньиго Мартинес и Жоау Канселу выбыли из строя за неделю до старта соревнования.

Между «Барселоной» и финалом стоит «Осасуна», и для каталонцев этот матч не будет легкой прогулкой. Но во время пресс-конференции главный тренер сказал, что есть шанс, что Педри сможет помочь команде в четверг вечером.

«Ближе всего к получению минут находится Педри. Мы на него надеемся и посмотрим, как он проведет тренировку, но теоретически он чувствует себя нормально. Возвращение Канселу выглядит почти невозможным, по крайней мере завтра. Но, возможно, он выйдет в финале, если мы добьемся успеха. Участие Иньиго практически исключено».

В последние месяцы «Барселоне» было трудно контролировать матчи, о чем говорил сам Хави, и отсутствие Педри, без сомнения, сыграло в этом роль. 21-летний игрок только снова набрал форму после предыдущей травмы, как вновь получил повреждение.

Надеемся, что на этот раз он вернется надолго.