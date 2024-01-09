Вернутся раньше, чем ожидалось. Обновления по травмам Гави и Тер Стегена

По словам журналиста Relevo Алекса Пинтанеля, вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген вернется раньше, чем ожидалось. Немец может возобновить тренировки в группе в конце января или начале февраля. Он будет готов к игре Лиги чемпионов против «Наполи».

Ферран Корреас из Diario Sport поделился информацией о травме Гави. Испанец также много работает, чтобы вернуться раньше срока.

Он точно не вернется до конца сезона, но есть вероятность, что в июне начнет тренироваться. Это значит, что к предсезонной подготовке Гави может набрать рабочую форму.

Тер Стегену сделали операцию на спине, а у Гави − разрыв крестообразной связки колена.