Хави и тренерский штаб «Барсы» приняли окончательное решение по Феликсу. Его аренда истекает летом

Хави и его тренерский штаб решили, что Жоау Феликс не вписывается в их планы и не должен быть подписан на постоянной основе, сообщает Хосо Альварес из El Chiringuito.

Тренеры считают, что в слелюущем сезоне лучше будет найти натурального левого вингера. «Атлетико» просит за португальца 80 миллионов евро. Мадридцы надеются, что «Барса» заплатит и заберет игрока, ведь он уже поссорился с Диего Симеоне.

После яркого старта Феликс с трудом сохраняет стабильность, а Ферран Торрес, похоже, вытесняет его из старта.

Португалец забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 22 матчах за «Барсу» в этом сезоне.