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Хави и тренерский штаб «Барсы» приняли окончательное решение по Феликсу. Его аренда истекает летом

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Хави и его тренерский штаб решили, что Жоау Феликс не вписывается в их планы и не должен быть подписан на постоянной основе, сообщает Хосо Альварес из El Chiringuito.

Тренеры считают, что в слелюущем сезоне лучше будет найти натурального левого вингера. «Атлетико» просит за португальца 80 миллионов евро. Мадридцы надеются, что «Барса» заплатит и заберет игрока, ведь он уже поссорился с Диего Симеоне.

После яркого старта Феликс с трудом сохраняет стабильность, а Ферран Торрес, похоже, вытесняет его из старта.

Португалец забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 22 матчах за «Барсу» в этом сезоне.

9 комментариев
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Разумное решение. Ведёт себя как 15ти летний ребёнок.
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Браво!!! Неужели они поняли это на 5 месяце🤦‍♂️
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Ответ nurikkkk
Насколько я помню тут фанаты Барсы были в восторге от него и писали насколько же крут Лапорта что супертопа привел в Барсу за щи!)))
Не, крут Канселу, а Феликс нет
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Конечно 80 млн никто за него платить не будет. Но я не скажу, что Феликс смотрится хуже того же Левандовского или Торреса.
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Насколько я помню тут фанаты Барсы были в восторге от него и писали насколько же крут Лапорта что супертопа привел в Барсу за щи!)))
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В Барселоне должен остаться только один Жоау
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Сия новость говорит скорее о том, что торг начался. Всё зависит от полноты налитого стакана, понятное дело, что за 80 никто не будет даже рассматривать покупку, а вот за 15- 20 вполне реально начать говорить. Индейцам не так просто будет пристроить Феликса, в случае, если не сговорятся с Барсой, которой он условно нужен, потому они могут сколько угодно поднимать цену, но санкцию на покупку, а с ней и цену, даст покупатель.
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