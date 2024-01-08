FC Barcelona
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🤬 «Что, черт возьми, он там делает!!!» Матч «Барселоны» в Кубке Испании посетил неожиданный гость. Фанаты требуют арестовать его 😨

Жозеп Бартомеу Жозеп Бартомеу
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Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Барбастрой» сумел удивить, даже несмотря на предсказуемую победу каталонского клуба.

Счет боевой – 3:2, но похоже, что после увиденного на трибунах, это не заботит абсолютно никого. Пусть даже в соперниках и была команда из четвертого дивизиона.

И нет, речь идет не о странном эксперименте Хави, решившим поставить Витора Роке на левый фланг. Можно констатировать, что все происходящее на поле было на втором плане.

«Так в чем же дело?» – справедливо спросите вы.

Жозеп Бартомеу был на трибунах.

Фанаты «Барселоны» «взорвались» в соцсетях, увидев кадры экс-руководителя клуба.

💭 «Что, черт возьми, Бартомеу там делает!!!»

💭 «Бартомеу смеется, Интерпол однажды поймает тебя».

💭 «Не могу поверить, что некоторые фанаты просят у Бартомеу автограф... ГДЕ ВАШ СТЫД?»

💭 «Если бы я был на стадионе, то Бартомеу не ушел бы в целости и сохранности».

💭 «Это прекрасная возможность арестовать его».

4 комментария
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Поразительный он персонаж конечно)
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наслаждается своим успехом
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Бармалей засветился.
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да потому что коррупция есть везде в огромных размерах. чел наворовал денег с откатов от трансферов и контрактов (поэтому и раздувал эти параметры), вверг клуб в аццкий кризис, но поделился, и все лозунги Лапорты "щас посадим!" сразу тихо замылились :(
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