🤬 «Я плевал на твою ####### мать!» Появилась расшифровка слов Хави об арбитре матча с «Лас-Пальмас»

Стало известно, что Хави сказал главному арбитру матча «Барселона» - «Лас-Пальмас» после фола на Серджи Роберто.

«Посмотри на свое лицо! Я плевал на твою ####### мать!» - несколько раз выкрикнул Хави в адрес судьи.

Наставник «Барселоны» получил желтую карточку за реакцию на решение судьи по наказанию Серджи Роберто, вскоре после чего он не сдержался и эмоционально высказался.

Инцидент произошел на 20-й минуте во время контратаки «Барсы», когда арбитр проигнорировал фол на Роберто, вместо этого наказав игрока каталонцев за разговоры.

Матч закончился волевой победой «Барсы» со счетом 1:2.