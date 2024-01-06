🤬 «Я плевал на твою ####### мать!» Появилась расшифровка слов Хави об арбитре матча с «Лас-Пальмас»
Стало известно, что Хави сказал главному арбитру матча «Барселона» - «Лас-Пальмас» после фола на Серджи Роберто.
«Посмотри на свое лицо! Я плевал на твою ####### мать!» - несколько раз выкрикнул Хави в адрес судьи.
Наставник «Барселоны» получил желтую карточку за реакцию на решение судьи по наказанию Серджи Роберто, вскоре после чего он не сдержался и эмоционально высказался.
Инцидент произошел на 20-й минуте во время контратаки «Барсы», когда арбитр проигнорировал фол на Роберто, вместо этого наказав игрока каталонцев за разговоры.
Матч закончился волевой победой «Барсы» со счетом 1:2.