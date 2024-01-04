FC Barcelona
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«Барса» может получить 12 млн евро за игрока, от которого клуб отказался в 2021-м. Сейчас им интересуются богачи АПЛ

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Летом 2021 года «Барселона» решила навсегда расстаться с Жан-Клером Тодибо. «Ницца», где он провел сезон на правах аренды, была более чем готова взять его. Французы предложили 8,5 млн евро и «Барселона» быстро приняла предложение.

Однако «Барса» также включила пункт о бонусе с последующей продажи Тодибо за 20% благодаря Матеу Алемани.

Сейчас Тодибо стоит почти в восемь раз больше, чем «Барса» получила за него в 2021-м. В сентябре 2023 года он попал в сборную Франции и сыграл пару матчей.

Сейчас Тодибо хотят заполучить «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Fichajes утверждает, что «Ницца» установила на Тодибо ценник в 60 миллионов евро.

Если «Ницца» сможет продать Тодибо за эту сумму, «Барселона» получит 12 миллионов евро. В этом сезоне Тодибо сыграл за «Ниццу» 14 матчей в чемпионате и 9 раз помог команде сохранить ворота сухими.

4 комментария
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Ницца - красава!
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Барса просто не могла глянуть его потенциал в ФМ, там он всегда монстром был
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