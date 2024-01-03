FC Barcelona
Блог

«Проблем не будет». Хави считает, что Левандовски и Роке могут играть сыграть вместе

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Витор Роке
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Ла Лига Ла Лига
Хави Хави
Футбол Футбол

«Левандовски и Витор Роке смогут адаптироваться и играть вместе. Проблем не будет», − заявил Хави во время пресс-конференции.

«Возможно, мы придали слишком большое значение крикам в перерыве игры с «Альмерией», а они не касались кого-то конкретного. Это было общее отношение».

Роке предпочитает играть на позиции форварда, но он, в отличие от Левандовского, способен быть как левым, так и правым вингером. Возможно, что пара может выйти в схеме 4-4-2. Или же он будет играть на фланге, как это часто делают с Ферраном Торресом, который имеет схожий профиль.

Самое главное, чтобы во второй половине сезона «Барселона» забила больше голов, чем в первой. У Роберта Левандовского начались некоторые проблемы с реализацией, что вызвало у болельщиков серьезные опасения за результат команды.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автор - вы ставите цитирование слов Хави в кавычки - но не ставите ссылку на оригинал.

В чём (и почему) сложность?
+1
0
+1
Могут играть сыграть вместе🤦‍♂️перепроверяйте свои статьи на ляпы и ошибки перед публикацией пожалуйста!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий