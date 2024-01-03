«Проблем не будет». Хави считает, что Левандовски и Роке могут играть сыграть вместе

«Левандовски и Витор Роке смогут адаптироваться и играть вместе. Проблем не будет», − заявил Хави во время пресс-конференции.

«Возможно, мы придали слишком большое значение крикам в перерыве игры с «Альмерией», а они не касались кого-то конкретного. Это было общее отношение».

Роке предпочитает играть на позиции форварда, но он, в отличие от Левандовского, способен быть как левым, так и правым вингером. Возможно, что пара может выйти в схеме 4-4-2. Или же он будет играть на фланге, как это часто делают с Ферраном Торресом, который имеет схожий профиль.

Самое главное, чтобы во второй половине сезона «Барселона» забила больше голов, чем в первой. У Роберта Левандовского начались некоторые проблемы с реализацией, что вызвало у болельщиков серьезные опасения за результат команды.