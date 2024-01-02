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Педри собрал свой идеальный состав. Лопес выпустил Хави на поле, выбрал легенд «Барсы» и даже «Мадрида»

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На эфире у стримера Ибаи Льяносу Педри рассказал много интересного. Например, о своей первой встрече с Месси, о своем отношении к прессе и о том, как борется с травмами.

Также Лопес собрал свой идеальный состав. В команду полузащитника вошло много легенд, туда затесались даже игроки «Мадрида». А вот для себя в столь звездном составе игрок «Барсы» места не нашел. Называя имена футболистов, Педри давал небольшое пояснение к своему выбору.

Голкипер: Марк-Андре Тер Стеген.

«Из всех вратарей, что я видел, выберу Тер Стегена. Его игра ногами – это безумие».

Правый защитник: Дани Алвес.

«Да, назову Дани Алвеса. Он лучший. Сперва я увидел его в «Барсе» Гвардиолы, а затем встретил уже на «Камп Ноу».

Центральные защитники: Жерар Пике и Карлес Пуйоль / Серхио Рамос.

«В первую очередь отмечу Пике, он сумасшедший центральный защитник! Джери [Жерар] – гений, он потрясающий. Он всегда говорил, что тренировки не были его сильной стороной, но важна была игра, там он был великолепен, а значит, и команда была потрясающей. А Пуйоль будет капитаном, это однозначно.

Рамос на скамейке запасных. Серхио был бы партнером Джери. Но ведь есть еще Пуйоль, который, как я уже сказал, для меня был бы капитаном команды».

Левый защитник: Жорди Альба.

«Жорди Альба, запиши это. За «Барсу» и за сборную Испании. Марсело? Да, но я все же выберу Альбу. Игры Роберто Карлоса я почти не видел».

Опорник: Серджи Бускетс.

«В центре будет Буси, без сомнения. Многие люди назовут Каземиро, но для меня Бускетс, без сомнения, лучший в истории, его игра очень зрелищная. Вы видели, как он владел мячом? Он исправлял ошибки партнеров».

Центральные полузащитники: Хави и Иньеста.

«В центр поля я бы поставил мистера [Хави]. Рядом с ним я ставлю Иньесту. Я видел много видео с этим дуэтом, меня поразила их игра. Иньеста был и есть игроком, на которого я очень серьезно ориентируюсь, хотя отец еще показывал мне футбол Лаудрупа».

Правый вингер: Лионель Месси.

«Справа я бы поставил Месси. Он лучший футболист в истории. Мне повезло, что мы играли вместе».

Левый вингер: Неймар.

«Слева буду выбирать между Неймаром и Роналдиньо. Роналдиньо обладал магией, но Неймар... это вау! Я остановлюсь на Неймаре, потому что он еще играет, потому что я видел его футбол чаще. Лига чемпионов, которую он выиграл в 2015 году, или камбэк против «ПСЖ», впечатляет!»

Центральный нападающий: Криштиану Роналду.

«Я бы поставил Криштиану Роналду в качестве нападающего. Кстати говоря, у меня дома хранится его футболка с нашего матча против Португалии».

Тренер: Луис Энрике.

«Моим тренером в этой исторической команде был бы Луис Энрике, который работал и со мной. С ним мы обязательно победим».

Идеальный состав по мнению Педри выглядел бы так

Как вам выбор Педри? Какие позиции вы бы заменили?

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