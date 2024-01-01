Как выглядит состав «Барсы» к зимнему трансферному окну? Вот вся заявка из 22 человек

Вот как выглядит полный состав «Барселоны» к началу 2024 года.

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья.

Защитники: Жоау Канселу, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес, Алехандро Бальде, Маркос Алонсо.

Полузащитники: Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Педри, Гави*, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Фермин Лопес.

Нападающие: Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Витор Роке.

* выбыл до конца сезона

Также у Хави есть и Марк Гиу, который официально принадлежит «Барселоне» U19.

Следующий матч «Барса» проведет 4 января в гостях у «Лас-Пальмаса».