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Эффект Роке: Левандовски сокращает рождественские каникулы, чтобы размять мышцы в тренажерном зале

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Подготовка «Барселоны» к матчу с «Лас-Пальмасом» начнется сегодня, но Роберт Левандовски уже был замечен в тренировочном центре.

Польский нападающий, полный решимости вернуть свою лучшую форму - пока он забил всего три гола в последних 11 матчах, поэтому Роберт сократил свои рождественские каникулы, чтобы подготовиться к предстоящему поединку.

Болельщики убеждены, что на поляка давят не только его результаты, но и «эффект Роке». Приезд молодого нападающего в Каталонию, жаждущего голов и побед, представляет потенциальную угрозу для позиции Левандовски в стартовом составе.

Вот почему 35-летний Роберт пришел в спортзал раньше положенного.

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Старик решил поднапряч булки пока в СА не оказался
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