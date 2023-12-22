😱 За два года Хави привлек в основную команду «Барселоны» 18 игроков «Ла Масии»!

Хави не только успешно работает на тренерском посту в «Барселоне», но и активно задействует новое поколение игроков.

В матче против «Америки», который состоялся сегодня в Далласе (США), за главную команду дебютировали сразу пять игроков «Ла Масии»: Жерар Мартин, Диего Кочен, Андер Астралага, Мамаду Мбаке Фолл и Пау Кубарси.

За два года работы в клубе Хави подвел к основной команде солидный список футболистов:

Илиас Ахомач (ноябрь 2021), Ферран Жуджла (декабрь 2021), Эстанис Педрола (январь 2022), Мика Мармол (май 2022), Пабло Торре (октябрь 2022), Шади Риад (ноябрь 2022, Альваро Санс (декабрь 2022), Анхель Аларкон (февраль 2023), Алеиш Гарридо (апрель 2023), Ламин Ямаль (апрель 2023), Иньяки Пенья (май 2023), Фермин Лопес (август 2023), Марк Гиу (октябрь 2023).

18 футболистов! Достаточно для заявки на целый сезон.