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😱 За два года Хави привлек в основную команду «Барселоны» 18 игроков «Ла Масии»!

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Хави не только успешно работает на тренерском посту в «Барселоне», но и активно задействует новое поколение игроков.

В матче против «Америки», который состоялся сегодня в Далласе (США), за главную команду дебютировали сразу пять игроков «Ла Масии»: Жерар Мартин, Диего Кочен, Андер Астралага, Мамаду Мбаке Фолл и Пау Кубарси.

За два года работы в клубе Хави подвел к основной команде солидный список футболистов:

Илиас Ахомач (ноябрь 2021), Ферран Жуджла (декабрь 2021), Эстанис Педрола (январь 2022), Мика Мармол (май 2022), Пабло Торре (октябрь 2022), Шади Риад (ноябрь 2022, Альваро Санс (декабрь 2022), Анхель Аларкон (февраль 2023), Алеиш Гарридо (апрель 2023), Ламин Ямаль (апрель 2023), Иньяки Пенья (май 2023), Фермин Лопес (август 2023), Марк Гиу (октябрь 2023).

18 футболистов! Достаточно для заявки на целый сезон.

7 комментариев
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Ответ A1190
И толку????
Гиу принес победу над атлетик Бильбао
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И толку????
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Действительно толку не особо много, почти все, за исключением Фермина и Ямаля не пробились в основу или в постоянную ротацию первой команды. У «бездаря» Кумана это получалось куда лучше, за неполные полтора сезона - Гави, Нико, Мориба и легендарный Мингеса), можно также упомянуть Араухо и Педри, они хоть и не являются выпускниками академии, но были переведены в первую команду из Барсы Атлетик
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Много имён и очень мало минут . Из всего списка никто ещё не подошёл к основе . Ямаль и Фермин ближе всего , но все равно далеко . Чуть ли не половина уже далеко от Барселоны , так что не вижу здесь ничего хорошего . А на счёт первой фразы , вообще не согласен .
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это хорошо, но дает очень мало минут. только травмы дали Фермину и Ямалу сыграть больше, а так все играют мизерные минуты. Гиу за 2 матча 2 гола забил, Лева 1 гол в 7 матчах.. и пока что, из тех кого он привлек из молодежи только Бальде игрок основы(да, его в начале привлек Куман, но основным сделал уже Хави, так что его можно записать Ha Хави ), другие в глубоком запасе. у Кумана за полутора сезона, Гави и Араухо, железно основные, лидеры, + юного Педри раскрыл он. то есть сразу троих игроков открыл Куман. по мимо этого частенько в основе играл Мингеса,Мориба, Пуч.. Куман все таки раскрыл больше, за меньше чем полутора сезона
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ЧАВИ ЕЩЁ ПОКАЖЕТ СЕБЯ И БАРСУ!!! ДАВАЙ СТАРИК ВРЕРЁД!!! МЫ С ТОБОЙ!!!
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Не знал что воспитаник Рассига Торе стал воспитанником Барселоны.
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