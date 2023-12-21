«Я кричал на них, но это нормально». Хави рассказал о своей вспышке гнева в перерыве матча против «Альмерии»

Игроки заслужили?

«Барселона» подошла к встрече с «Альмерией» на «Монжуике» с трехматчевой серией без побед. Каталонцы были уверены, что с легкостью возьмут желанные три очка по итогам матча против команды, которая является главным претендентом на понижение. Однако в первом тайме ожидания не оправдались — к перерыву счет был 1:1.

По данным испанских СМИ, Хави был вне себя от этого результата и в грубой форме высказал все игрокам в раздевалке, особенно досталось Роберту Левандовскому.

Выступая на пресс-конференции после товарищеского матча с «Америкой» в Далласе, тренер «Барсы» не стал уклоняться от комментариев на эту тему и подтвердил информацию от журналистов.

«Я стараюсь быть искренним и честным, всегда говорю и игрокам все в лицо и ничего не скрываю. Я кричал на них, но напряжение в раздевалке — это нормально. Ставки были высоки, и я подумал, что немного повысить голос — это хорошая идея. Вот и все.

Команда отреагировала очень хорошо. В раздевалке мы одна большая семья. Они профессионалы и прекрасно все понимают. Во втором тайме они встали на путь, по которому нам следует идти».

Каталонцы все же смогли выиграть свой последний официальный матч в году со счетом 3:2 благодаря дублю Серджи Роберто и решающему сейву Иньяки Пеньи на последних минутах.