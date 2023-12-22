Хави и два игрока «Барсы» воссоединились с воспитанником Ла Масии, который играл под руководством Гвардиолы

Хави, Серджи Роберто и Ориоля Ромеу в США ждала теплая встреча с Хонатаном дос Сантосом!

Дос Сантос выступал за «Барселону» с 2002 по 2014 год. Он провел 28 матчей за первую команду, большинство из них под руководством Пепа Гвардиолы.

Хотя в то время мексиканец был недостаточно хорош для того, чтобы попасть в звездный стартовый состав, у него был некоторый потенциал, реализовать который помешала серьезная травма, полученная им в 2013 году. В следующем сезоне он покинул «Барсу» и перешел в «Вильярреал». С 2022 года футболист выступает за мексиканскую «Америку».

У 33-летнего футболиста есть старший брат Джовани, который был игроком «Барсы» с 2002 по 2008 год.