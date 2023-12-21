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В перерыве матча с «Альмерией» Хави произнес самую жесткую речь в карьере. На кого был зол больше всех?

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Во вторник «Барселона» прервала трехматчевую безвыигрышную серию, одержав тяжелую победу над «Альмерией» (3:2).

Рафинья открыл счет в матче уже в середине первого тайма, но за четыре минуты до перерыва «Альмерия» сравняла.

В перерыве Хави выплеснул гнев и произнес, как он сам признался, «самую жесткую речь в раздевалке» в карьере. Тренер назвал первый тайм «позором» и был очень строг с игроками.

Как сообщает Mundo Deportivo, он дал понять: либо отношение игроков изменится, либо они ничего не выиграют в этом сезоне. Больше всех досталось Роберту Левандовскому.

Что бы он ни сказал, это сработало: во втором тайме каталонцы вырвали победу благодаря дублю Серджи Роберто. Посмотрим, в какой форме вернутся игроки «Барсы» после Нового года.

1 комментарий
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Что значит какие будут после нового года, разве может быть ещё хуже?
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