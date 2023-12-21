«Барселона» ищет временную замену Гави: есть 2 кандидата

Адриен Рабьо остается в поле зрения «Барселоны», и может заполнить пустоту, образовавшуюся после травмы Гави, из-за которой он пропустит остаток сезона. «Барса» находится в процессе поиска замены полузащитнику и рассматривает нескольких игроков.

По данным Football Italia, «Барселона» сузила свой выбор до двух бывших игроков «ПСЖ», одним из которых является Адриен Рабьо. Другой футболист в шорт-листе клуба — Марко Верратти.

У Рабьо контракт с «Ювентусом», который истекает летом, но итальянский клуб не намерен расставаться с полузащитником и в январе его не будет на трансферном рынке.

Марко Верратти уехал из Европы в начале сезона, перебравшись в Катар, где выступает за «Аль-Араби». Его возвращение в европейский футбол вызывает сомнения.

На ваш взгляд, нужно ли «Барселоне» искать временную замену для Гави?