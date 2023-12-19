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«В этом мы все провалились». Хави назвал главную проблему «Барселоны» в этом сезоне

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После 17-ти туров «Барса» занимает третье место в Ла Лиги. «Атлетико» отстает от каталонцев на одно очко, при этом у столичного клуба есть один матч в запасе.

Встреча с «Альмерией» станет последней официальной игрой «Барсы» в 2023 году.

На пресс-конференции перед матчем Хави назвал главную проблему своей команды:

«Барса» плоха в завершении. Вина за это лежит не только на Левандовском, тут мы все провалились. Сейчас у нас на 9 очков меньше, чем было в прошлом сезоне. Я уверен, что мы что-то сделали неправильно. Мы показываем недостаточно эффективности и интенсивности.

Мы улучшили свою игру, но в штрафной соперника мы все еще недостаточно эффективны, и это давит на нас.

Не хватает ли нам оптимизма? Мы потерпели неудачу, но мы собираемся бороться за все возможные трофеи. Мы еще поймаем свой момент. Если мы продолжим терпеть неудачи, это будет очень сложно, но мы собираемся бороться за все титулы».

В Ла Лиге команда успела забить 31 гол, а в Лиге чемпионов – 12. Левандовски записал на свой счет 9 мячей. В прошлом сезоне Роберт за 46 матчей забил 33 гола.

Согласны с мнением Хави? Как считаете, в чем главный недостаток нынешней «Барсы»?

2 комментария
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Смелости бы Хави чуть побольше, глядишь и дал бы шанс Марку Гиу, который он явно заслуживает, пусть не на весь матч, хотя бы на замену выпускал молодого с горящими глазами. Уверен, что от Марка сейчас будет больше пользы, чем от «такого» Левандовского
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