Пеп Гвардиола сделал красивый жест в адрес Хави, став лучшим каталонским тренером

«Награда лучшему каталонскому тренеру? Я хочу разделить ее с Хави и Пими [Хавьер Гарсия Пимьента] за отличный сезон, который они провели с «Барсой» и «Лас-Пальмасом» соответственно», - сказал Пеп Гвардиола после получения приза.

«15 лет назад я начал свою карьеру тренера в команде 3-го уровня [Барселона Б], и с тех пор продвинулся наверх... Я хочу посвятить награду и тому году», - добавил он.

Пеп в очередной раз доказал, что не забывает о «Барсе» и все причастных к клубу.

Хави выиграл Ла Лигу и Суперкубок с «Барселоной» в прошлом сезоне. Что касается Пимьенты, то бывший главный тренер «Барсы Атлетик» добился повышения с «Лас-Пальмас». Его команда в настоящее время занимает 9-е место в таблице Ла Лиги, что действительно впечатляет. Пеп Гвардиола выиграл требл с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.