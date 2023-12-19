FC Barcelona
Блог

Пеп Гвардиола сделал красивый жест в адрес Хави, став лучшим каталонским тренером

Барселона Барселона
Хави Хави
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Клубы Клубы
Хавьер Гарсия Пимьента
Футбол Футбол

«Награда лучшему каталонскому тренеру? Я хочу разделить ее с Хави и Пими [Хавьер Гарсия Пимьента] за отличный сезон, который они провели с «Барсой» и «Лас-Пальмасом» соответственно», - сказал Пеп Гвардиола после получения приза.

«15 лет назад я начал свою карьеру тренера в команде 3-го уровня [Барселона Б], и с тех пор продвинулся наверх... Я хочу посвятить награду и тому году», - добавил он.

Пеп в очередной раз доказал, что не забывает о «Барсе» и все причастных к клубу.

Хави выиграл Ла Лигу и Суперкубок с «Барселоной» в прошлом сезоне. Что касается Пимьенты, то бывший главный тренер «Барсы Атлетик» добился повышения с «Лас-Пальмас». Его команда в настоящее время занимает 9-е место в таблице Ла Лиги, что действительно впечатляет. Пеп Гвардиола выиграл требл с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гвардиола сказал, что рядом с Хави он вообще не тренер🗿
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий