«Эта игра была создана для него». Фанаты ругают Хави за игнор молодого таланта – он уже дважды спасал «Барсе» концовки

«Марк Гиу мог выйти на поле и забить победный мяч сегодня», – написал в твиттере болельщик «Барсы» после ничьей с «Валенсией» (1:1).

«Эта игра была создана для него, особенно в последние 20 минут. Зачем было вызывать парня, заставлять его проделать весь этот путь и не выпускать его, когда он был так нужен?».

Многие болельщики хотели, чтобы Хави выпустил Марка Гиу в стартовом составе или хотя бы во втором тайме после того, как Роберт Левандовски упустил много моментов. Однако на замену вышли лишь Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

Гиу дважды забивал в концовках (а сыграл всего в трех матчах) за первую команду «Барсы»: в среду испанец сравнял счет с «Антверпеном» на 90+2 минуте (выскочил на 72-й), а в октябре вышел против «Атлетика» на 79-й и тут же забил победный.