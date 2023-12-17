Хави назвал одного игрока, которого «Барсе» очень не хватает

«Нам не хватаем Гави в каждом матче, из-за его интенсивности, его работы на поле и качества игры», – сказал Хави СМИ.

«Но это не причина того, что с нами происходит. Нам нужно совершенствоваться, чтобы побеждать в матчах, и мы будем бороться за трофеи в этом сезоне», — сказал он.

Без сомнения, Гави проделал бы много грязной работы, которую обычно не делают защитники и полузащитники «Барсы». Это игрок, который делает на поле абсолютно все, в том числе забивает голы в решающие моменты.

Гави выбыл до следующего сезона из-за травмы передней крестообразной связки.

Сообщается, что Хави хочет заменить его Джовани Ло Чельсо, который может перейти в аренду в январе.