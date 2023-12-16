FC Barcelona
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«Месяц назад я – Фергюсон «Барсы». Теперь я на улице. К чему этот шум?» Хави ответил на критику после поражений

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Выступая на пресс-конференции перед матчем с «Валенсией», Хави ответил на критику СМИ после поражений «Барселоны»:

«Меня удивляет, что люди спрыгивают с корабля при первой же трудности. Месяц назад вы говорили мне, что я – Фергюсон «Барсы». Теперь я на улице [говорит о новостях о его возможном увольнении]. Это безумие.

В прошлом году мы вылетели [из Лиги чемпионов], но сейчас я этого не понимаю. Мы вышли в плей-офф с первого места, мы в гонке в Ла Лиге... Конечно, нам нужно совершенствоваться, но мы все еще можем выиграть четыре титула. К чему весь этот шум?»

К середине декабря каталонцы занимают четвертое место в Ла Лиге, отставая от лидера на семь очков, а также вышли в плей-офф ЛЧ с первого места.

2 комментария
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А что, Фергюсона в своё время не критиковали что-ли?
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Ты никогда не был Фергюсон и не будешь
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