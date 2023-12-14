«Этим занимаются скауты». Хави намекнул, что «Барса» планирует трансфер аргентинского таланта Клаудио Эчеверри

На протяжении некоторого времени имя Клаудио Эчеверри всплывало в связи с «Барселоной».

17-летний полузащитник говорил, что мечтает выступать за каталонский клуб, как и его кумир.

«Помимо «Ривер Плейт», я всегда хотел играть за «Барселону», потому что я большой фанат Месси и смотрел, как он играет там. Я мечтаю об этом с самого раннего детства».

Эчеверри нередко сравнивают с Лионелем и называют его «новым Месси». Хоть множество юных футболистов удостаивались такой же чести, некоторые сходства действительно существуют: он тоже играет под номером 10 и является капитаном юношеской сборной Аргентины, где уже забил 13 голов и оформил 5 ассистов в 22 матчах.

Неудивительно, что «Барса» заинтересовалась юным талантом. Сегодня достаточно надежный журналист Герман Гарсия Грова сообщил, что каталонцы вступили в переговоры с «Ривер Плейт». В контракте юного полузащитника прописаны отступные в размере 25 миллионов евро, и «блауграна» готова заплатить даже больше, но в рассрочку. Трансфер мог бы состояться уже летом.

На пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» Хави косвенно подтвердил информацию из СМИ, сказав:

«Я знаю Эчеверри, он очень талантлив. Он невероятный футболист, но этим вопросом занимаются скауты».

Что же, ждем еще одного удивительного аргентинца в «Барсе».