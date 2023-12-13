Хави признает, что «Барселона» могла его уволить. Тренер назвал причину, почему этого не произошло

«Если бы мы не выиграли чемпионат и Суперкубок в прошлом году, я бы не сидел здесь. Мы всегда должны побеждать», − заявил Хави на пресс-конференции.

«Когда я говорю, что «Барса» строится, это потому, что мы должны все улучшить, с новыми игроками, молодыми игроками, мы пришли из Лиги Европы, но с максимальным требованием побеждать.

Я хочу сказать, что нужно постоянно добиваться поставленных задач. Я не говорю, что мне нужно время. Я говорю, что мы должны играть лучше. Полтора месяца назад я уже говорил, что, по-моему, мы на полпути к тому, чтобы стать великой «Барсой».

Хави признает, что его могли бы уволить, если бы к этому времени он не выиграл несколько трофеев. Это касается любого тренера в большом клубе.

В этом сезоне у Хави еще есть время выиграть еще больше трофеев, ведь «блауграна» конкурирует на всех фронтах. Но если результаты не улучшатся быстро, к Хави появятся серьезные вопросы.