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Болельщик перепутал на видео Гави и Касадо. Озарение пришло только спустя 3 месяца

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Настолько похожи.

«Некоторое время назад я на одном из видео с тренировки принял [Марка] Касадо за Гави. Именно он, как маньяк, пытается вернуть мяч перед ударом Фермина [Лопеса]. С учетом того, что Гави выбыл на сезон, включение Касадо в состав первой команды не должно вызывать сомнений», − написал болельщик «Барселоны» под ником Domagoj Kostanjšak.

Эта нелепая ошибка натолкнула человека на мысль о том, что, возможно, Хави стоит присмотреться к 20-летнему Касадо, который временно может заменить травмированного Гави.

«Они очень похожи по росту и профилю, потому ошибиться было легко, − продолжает Домагой. − Касадо, вероятно, не стал бы играть вместо Педри/Френки/Гюндо, но он, по крайней мере, дал бы больше баланса».

Действительно, Хави не помешало бы дополнительное усиление из Ла Масии для глубины состава. На данный момент у Касадо всего 8 игровых минут за первую команду. В ноябре он вышел в Лиге чемпионов против «Шахтера» (2:1).

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