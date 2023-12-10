«Если бы это зависело от меня, он бы остался». Хави восторгается игроком «Жироны» – он провел больше 10 лет в «Барсе»

За «Жирону» в мате с «Барсой» играл ее воспитанник – Эрик Гарсия. Центральный защитник почти не ошибался и тушил все атаки «Барсы». Испанец уехал из «Барсы» в 2017 году (после 11 лет в академии) к Пепу, а вернулся в сезоне-2021/22, но тоже не надолго: в этом году Гарсия поехал в «Жирону», и не все в «Барсе» были с этим согласны.

«Если бы это зависело от меня, Эрик Гарсия не покинул бы нас», – сказал после игры Хави. – «Сегодня он провел отличный матч. Он играет без волнения. Играть за «Жирону» – это не то же самое, что играть за «Барселону».

Гарсия покинул «Барсу» в уверенности, что не получит много игрового времени. Защитник должен был конкурировать с четырьмя другими центральными защитниками, когда мест в старте только два.

Пока неясно, согласится ли Гарсия продолжить карьеру в «Барселоне» в следующем сезоне, когда летом закончится аренда в «Жирону». Его контракт с «Барсой» истекает в 2026 году.