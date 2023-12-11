3 испытания «Барсы» до конца этого года. Потом будущее Хави будет пересмотрено

В воскресенье «Барселона» уступила «Жироне» 2:4 – теперь команда Хави в 7 очках от первого места.

Игрокам «Барсы» лучше забыть эту игру, ведь до конца года их ждут еще три серьезных испытания.

13 декабря. «Роял Антверпен» – «Барса». Если Хави избежит поражения в этой игре, то точно займет первое место в группе H Лиги чемпионов. Если «Барса» проиграет, а «Шахтер» обыграет «Порту», это станет еще одной проблемой для Хави: команда займет второе место и, скорее всего, встретится с клубами типа «Баварии» в 1/8.

16 декабря. «Валенсия» – «Барса». В этом году «Барса» просто не может позволить себе больше терять очки в Ла Лиге. Их следующий соперник – команда из середины таблицы, которая никогда не представляла серьезной проблемы для каталонцев.

20 декабря. «Барса» – «Альмерия». «Альмерия» занимает последнее место в чемпионате, набрав четыре очка в 16 матчах. Если «Барса» не обыграет «Альмерию», то к тренеру и игрокам возникнут серьезные вопросы. Ранее Relevo сообщало, что руководство каталонцев пересмотрит будущее Хави в клубе концу года.