FC Barcelona
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3 испытания «Барсы» до конца этого года. Потом будущее Хави будет пересмотрено

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В воскресенье «Барселона» уступила «Жироне» 2:4 – теперь команда Хави в 7 очках от первого места.

Игрокам «Барсы» лучше забыть эту игру, ведь до конца года их ждут еще три серьезных испытания.

13 декабря. «Роял Антверпен» – «Барса». Если Хави избежит поражения в этой игре, то точно займет первое место в группе H Лиги чемпионов. Если «Барса» проиграет, а «Шахтер» обыграет «Порту», это станет еще одной проблемой для Хави: команда займет второе место и, скорее всего, встретится с клубами типа «Баварии» в 1/8.

16 декабря. «Валенсия» – «Барса». В этом году «Барса» просто не может позволить себе больше терять очки в Ла Лиге. Их следующий соперник – команда из середины таблицы, которая никогда не представляла серьезной проблемы для каталонцев.

20 декабря. «Барса» – «Альмерия». «Альмерия» занимает последнее место в чемпионате, набрав четыре очка в 16 матчах. Если «Барса» не обыграет «Альмерию», то к тренеру и игрокам возникнут серьезные вопросы. Ранее Relevo сообщало, что руководство каталонцев пересмотрит будущее Хави в клубе концу года.

5 комментариев
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Шахтёру надо победить с разницей в 6-7 мячей на выезде, чтоб занять первое место (ну и Барсе самой проиграть). Ты уверен, что это реально?
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с Ла лигой не получилось давайте выиграем лиги чемпионов
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Однозначно Хави надо гнать
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Ответ данислам дадыбаев
с Ла лигой не получилось давайте выиграем лиги чемпионов
Это громко друг
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Ответ данислам дадыбаев
с Ла лигой не получилось давайте выиграем лиги чемпионов
если заявится в Азию, то шансы есть, и то думаю что Роналду/Неймар будут против)
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