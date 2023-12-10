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«Посмотрите, что произошло с «Атлетико» и Феликсом». Хави расстроен, что Эрик Гарсия сыграет против «Барсы»

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Заодно объяснил, почему запрет не прописали в контракте.

В воскресенье вечером «Барселоне» примет «Жирону», которая в этом сезоне является серьезным претендентом на титул и одним из главных соперников каталонцев.

За «бело-красных» на правах аренды выступают два игрока, принадлежащих «блаугране»: Пабло Торре и Эрик Гарсия. Полузащитник абсолютно точно не сможет принять участие в этой встрече, поскольку в его контракте прописано, что он не может играть против своей команды. А вот защитник, который стал ключевым футболистом в команде Мичела Санчеса, имеет на это полное право.

На пресс-конференции перед матчем Хави спросили об этой ситуации, и главный тренер ответил честно:

«Мне нравится, когда такие вещи прописаны в контракте. Посмотрите, что произошло с «Атлетико» и Жоау Феликсом. Хотели бы, чтобы с нами произошло то же самое?

Нелогично, что ваш футболист может играть против вас. В случае с Эриком мы просто не успели внести этот пункт в контракт, потому что трансфер произошел в последний момент. Он, вероятно, будет играть с дополнительной мотивацией, чтобы проявить себя».

По информации от СМИ, Хави вообще не хотел отдавать Гарсию в аренду и видел его важным игроком своей команды. Но сам защитник настоял на переходе, чтобы получить больше практики и времени на поле.

7 комментариев
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наоборот есть щанс что привезет
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Не успели!!!)))
В этом честном ответе Хави - весь профессионализм работы людей, которые занимаются составлением контрактов в Барсе! Отсюда и дичайшая зарплата Де Йонга и продажа, почти что за бесценок придурка Дембеле и много чего еще... Чтобы быть успешным клубом - нужно быть успешным во всём! Особенно в финансовых составляющих! Но, к сожалению, в Барсе, практически всюду, работают дилетанты...
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То, что произошло с Феликсом - это фигня, вот то, что произошло с Коутиньо, когда его отдали в аренду в Баварию - это и правда был номер.
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Ответ Рэд Уайт
наоборот есть щанс что привезет
Наш троянский конь? ;) Эх, ещё бы Торреса им слить как-то )))
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Ответ Рэд Уайт
наоборот есть щанс что привезет
Этот Гарсия столько нервов попортил команде, спасибо, он сыграет за нас двенадцатым сегодня!
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Ответ Maksim1302
Контракт Де Йонга, это дело рук Бармалея, текущее руководство не при чем. А Дембеле, либо его бы отпустили бесплатно, либо бы продлили контракт с условием продажи за 50 млн. И тут вопрос, лучше отпустить бесплатно или получить хотя бы 50 млн? Явно второе лучше
Во-первых не нужно все валить на Бартомеу! Рафинью, Торреса, эти два бревна, к примеру, уже покупал Лапорта! Во-вторых почему Дембеле отпустили бы бесплатно?! С какого перепугу?! А всё дело опять же в составлении контракта! Если бы контракт был грамотно и профессионально составлен - хрен бы он ушёл бесплатно! А так - да. Ушёл бы. Потому, что олени составляли контракт! Бартомеу давно уже нет, а в клубе всё так же продолжают творить дичь...
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