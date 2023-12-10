«Посмотрите, что произошло с «Атлетико» и Феликсом». Хави расстроен, что Эрик Гарсия сыграет против «Барсы»

Заодно объяснил, почему запрет не прописали в контракте.

В воскресенье вечером «Барселоне» примет «Жирону», которая в этом сезоне является серьезным претендентом на титул и одним из главных соперников каталонцев.

За «бело-красных» на правах аренды выступают два игрока, принадлежащих «блаугране»: Пабло Торре и Эрик Гарсия. Полузащитник абсолютно точно не сможет принять участие в этой встрече, поскольку в его контракте прописано, что он не может играть против своей команды. А вот защитник, который стал ключевым футболистом в команде Мичела Санчеса, имеет на это полное право.

На пресс-конференции перед матчем Хави спросили об этой ситуации, и главный тренер ответил честно:

«Мне нравится, когда такие вещи прописаны в контракте. Посмотрите, что произошло с «Атлетико» и Жоау Феликсом. Хотели бы, чтобы с нами произошло то же самое?

Нелогично, что ваш футболист может играть против вас. В случае с Эриком мы просто не успели внести этот пункт в контракт, потому что трансфер произошел в последний момент. Он, вероятно, будет играть с дополнительной мотивацией, чтобы проявить себя».

По информации от СМИ, Хави вообще не хотел отдавать Гарсию в аренду и видел его важным игроком своей команды. Но сам защитник настоял на переходе, чтобы получить больше практики и времени на поле.